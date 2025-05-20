У Польщі судитимуть підозрюваного у справі про замах на Зеленського

Засідання суду. Ілюстративне фото: Freepik

У Польщі прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти чоловіка, який планував допомогти російській розвідці підготувати замах на президента України Володимира Зеленського. Чоловіка було заарештовано у квітні 2024 року.

Про це повідомила прокуратура Польщі у вівторок, 20 травня.

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Зазначається, що чоловік, ідентифікований як Павло К., був заарештований у квітні 2024 року у результаті співпраці правоохоронних органів з Польщі та України.

У вівторок, 20 травня, прокурор Мазовецького відділення Департаменту з питань організованої злочинності та корупції у Варшаві подав до Окружного суду у Варшаві обвинувальний акт проти Павла К.

Фігуранта справи обвинувачують у вчиненні злочину, що полягає у заявленій "готовності діяти на користь іноземної розвідки проти Республіки Польща".

За даними слідства, чоловік заявив про готовність співпрацювати з воєнною розвідкою Росії та встановив контакти з росіянами, безпосередньо залученими до повномасштабної війни проти України.

"Ці дії мали допомогти, зокрема, російським спецслужбам у плануванні можливого замаху на життя глави іноземної держави, тобто президента України Володимира Зеленського", — йдеться в заяві прокуратури Польщі.

За інформацією прокурорів, завдання зловмисника полягали у зборі та наданні інформації про безпеку в аеропорту Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі.

Нагадаємо, що нещодавно на українського волонтера Сергія Стерненка скоїли напад, внаслідок чого він отримав поранення.

Згодом український активіст розповів, хто його врятував під час замаху у четвер, 1 травня.