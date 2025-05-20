В Польше будут судить подозреваемого по делу о покушении на Зеленского

Будут судить поляка, который готовил покушение на Зеленского
В Польше прокуратура направила в суд обвинительный акт против мужчины, который планировал помочь российской разведке подготовить покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Мужчина был арестован в апреле 2024 года.
Об этом сообщила прокуратура Польши во вторник, 20 мая.
Будут судить поляка, готовившего покушение на Зеленского
Отмечается, что мужчина, идентифицированный как Павел К., был арестован в апреле 2024 года в результате сотрудничества правоохранительных органов из Польши и Украины.
Во вторник, 20 мая, прокурор Мазовецкого отделения Департамента по вопросам организованной преступности и коррупции в Варшаве подал в Окружной суд в Варшаве обвинительный акт против Павла К.
Фигуранта дела обвиняют в совершении преступления, заключающегося в заявленной "готовности действовать в пользу иностранной разведки против Республики Польша".
По данным следствия, мужчина заявил о готовности сотрудничать с военной разведкой России и установил контакты с россиянами, непосредственно вовлеченными в полномасштабную войну против Украины.
"Эти действия должны были помочь, в частности, российским спецслужбам в планировании возможного покушения на жизнь главы иностранного государства, то есть президента Украины Владимира Зеленского", — говорится в заявлении прокуратуры Польши.
По информации прокуроров, задачи злоумышленника заключались в сборе и предоставлении информации о безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши.
Напомним, что недавно на украинского волонтера Сергея Стерненко совершили нападение, в результате чего он получил ранения.
Впоследствии украинский активист рассказал, кто его спас во время покушения в четверг, 1 мая.
Читайте Новини.LIVE!