Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Будут судить поляка, который готовил покушение на Зеленского arrow

Будут судить поляка, который готовил покушение на Зеленского

20 мая 2025 20:08
Евтушенко Алина - редактор
В Польше будут судить подозреваемого по делу о покушении на Зеленского
Заседание суда. Иллюстративное фото: Freepik
Евтушенко Алина - редактор

В Польше прокуратура направила в суд обвинительный акт против мужчины, который планировал помочь российской разведке подготовить покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Мужчина был арестован в апреле 2024 года.

Об этом сообщила прокуратура Польши во вторник, 20 мая.

Реклама
Читайте также:

Будут судить поляка, готовившего покушение на Зеленского

Отмечается, что мужчина, идентифицированный как Павел К., был арестован в апреле 2024 года в результате сотрудничества правоохранительных органов из Польши и Украины.

Во вторник, 20 мая, прокурор Мазовецкого отделения Департамента по вопросам организованной преступности и коррупции в Варшаве подал в Окружной суд в Варшаве обвинительный акт против Павла К.

Фигуранта дела обвиняют в совершении преступления, заключающегося в заявленной "готовности действовать в пользу иностранной разведки против Республики Польша".

По данным следствия, мужчина заявил о готовности сотрудничать с военной разведкой России и установил контакты с россиянами, непосредственно вовлеченными в полномасштабную войну против Украины.

"Эти действия должны были помочь, в частности, российским спецслужбам в планировании возможного покушения на жизнь главы иностранного государства, то есть президента Украины Владимира Зеленского", — говорится в заявлении прокуратуры Польши.

По информации прокуроров, задачи злоумышленника заключались в сборе и предоставлении информации о безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши.

Напомним, что недавно на украинского волонтера Сергея Стерненко совершили нападение, в результате чего он получил ранения.

Впоследствии украинский активист рассказал, кто его спас во время покушения в четверг, 1 мая.

Владимир Зеленский Польша суд убийство покушение
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама