В Польше будут судить подозреваемого по делу о покушении на Зеленского

Заседание суда. Иллюстративное фото: Freepik

В Польше прокуратура направила в суд обвинительный акт против мужчины, который планировал помочь российской разведке подготовить покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Мужчина был арестован в апреле 2024 года.

Об этом сообщила прокуратура Польши во вторник, 20 мая.

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Отмечается, что мужчина, идентифицированный как Павел К., был арестован в апреле 2024 года в результате сотрудничества правоохранительных органов из Польши и Украины.

Во вторник, 20 мая, прокурор Мазовецкого отделения Департамента по вопросам организованной преступности и коррупции в Варшаве подал в Окружной суд в Варшаве обвинительный акт против Павла К.

Фигуранта дела обвиняют в совершении преступления, заключающегося в заявленной "готовности действовать в пользу иностранной разведки против Республики Польша".

По данным следствия, мужчина заявил о готовности сотрудничать с военной разведкой России и установил контакты с россиянами, непосредственно вовлеченными в полномасштабную войну против Украины.

"Эти действия должны были помочь, в частности, российским спецслужбам в планировании возможного покушения на жизнь главы иностранного государства, то есть президента Украины Владимира Зеленского", — говорится в заявлении прокуратуры Польши.

По информации прокуроров, задачи злоумышленника заключались в сборе и предоставлении информации о безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши.

Напомним, что недавно на украинского волонтера Сергея Стерненко совершили нападение, в результате чего он получил ранения.

Впоследствии украинский активист рассказал, кто его спас во время покушения в четверг, 1 мая.