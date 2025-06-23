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Главная Новости дня Россияне готовили убийство брата Ермака — Малюк раскрыл детали

Россияне готовили убийство брата Ермака — Малюк раскрыл детали

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Дата публикации 23 июня 2025 16:49
Покушение на брата Ермака - Малыш раскрыл детали
Председатель СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ
Ключові моменти Как СБУ противодействовала покушению на Дениса Ермака

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о разоблачении покушения на брата Андрея Ермака — Дениса. Он сейчас служит в Главном управлении разведки ВСУ, в составе Иностранного легиона, как снайпер и оператор дронов на линии боевого соприкосновения.

Об этом сообщает СБУ.

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Как СБУ противодействовала покушению на Дениса Ермака

По словам Малюка, российские спецслужбы спланировали ликвидацию Дениса, который в то время находился в Запорожье. План заключался в том, чтобы после возвращения с боевого задания в Киев он должен был быть убит взрывным устройством. Исполнителем был харьковчанин, который специализировался на изготовлении взрывчатки.

Злоумышленник приехал в Киев и арендовал квартиру. Благодаря работе СБУ удалось установить видео- и аудиоконтроль в этой квартире, а также проникнуть в телефон исполнителя. В зафиксированных разговорах кураторы подробно руководили процессом подготовки теракта.

Инженер работал над взрывчаткой четыре ночи подряд — днем он отдыхал, а ночью мастерил устройство, общий вес которого составлял 2,5 килограмма. Это значительно больше, чем нужно для подрыва даже большого джипа - для этого достаточно 800 грамм взрывчатки, а для обычной машины — 400 грамм. Устройство было оборудовано мощными поражающими элементами и собственноручно изготовленным детонатором.

Кроме того, исполнитель, как выяснилось, вел наблюдение за Денисом — в его дворе, возле места жительства. Важно, что исполнитель был несовершеннолетним — ему всего 14 лет. На момент подготовки теракта Денис находился на фронте в Запорожье, а его жена с двумя детьми оставалась в Киеве, поэтому СБУ обеспечила их безопасность и вывезла из опасного места.

Россияне спешили с выполнением покушения и планировали действовать очень нагло — вместо подрыва машины планировали установить взрывчатку в подъезде жилого дома. Исполнитель должен был позвонить в дверь и передать посылку, не зная о ее опасности — классическая схема "втемную". Телефон, который был присоединен к взрывчатке, находился под прослушиванием врага, и они должны были взорваться сразу, как услышат, что исполнитель зашел в цель.

Теракт планировали осуществить 15 мая до 15:00 — именно на этот день была запланирована встреча в Стамбуле с участием Андрея Ермака, брата Дениса, который входит в переговорную группу. Цель врага — дестабилизировать переговорный процесс и создать хаос перед важными переговорами.

Однако СБУ полностью сорвала этот преступный замысел, не позволив врагу реализовать теракт и защитив жизнь и безопасность целей атаки.

Россияне готовили убийство брата Ермака — Малюк раскрыл детали - фото 1
Задержание фигуранта. Фото: СБУ
Россияне готовили убийство брата Ермака — Малюк раскрыл детали - фото 2
Переписка фигуранта. Фото: СБУ
Россияне готовили убийство брата Ермака — Малюк раскрыл детали - фото 3
Переписка фигуранта. Фото: СБУ
Россияне готовили убийство брата Ермака — Малюк раскрыл детали - фото 4
Переписка фигуранта. Фото: СБУ

Напомним, что украинский журналист Дмитрий Гордон неоднократно становился объектом покушений из-за своей популярности и влиятельной аудитории, которая вызывает острую реакцию у российской стороны.

Кроме того, в Польше готовили покушение на украинского лидера Владимира Зеленского. Также ранее его хотели убить на территории ОП.

СБУ Андрей Ермак россияне Василий Малюк ГУР
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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