Саміт НАТО — можлива двостороння зустріч Зеленського і Трампа

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Президент України Володимир Зеленський має намір провести зустріч із Дональдом Трампом у межах саміту НАТО, який відбудеться 24–25 червня. Очікується, що переговори можуть пройти вже завтра, однак точний час і формат ще перебувають на стадії погодження.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю журналісту Sky News.

Реклама

Читайте також:

На саміті НАТО Зеленський може переговорити з Дональдом Трампом

Зеленський планує обговорити ключові питання безпекової підтримки, майбутнє військово-політичної співпраці та ролі США у гарантуванні оборони України.

Офіс Президента поки не оприлюднює деталей порядку денного, наголошуючи, що все залежить від остаточного погодження графіків обох лідерів.

Нагадаємо, у Гаазі сьогодні, 24 червня, стартував саміт НАТО. Відомо, що обговорюватимуть лідери країн.

Своєю чергою Володимир Зеленський вчора, 23 червня, зустрівся та переговорив з прем'єром Великої Британії.