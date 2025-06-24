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Головна Новини дня Зеленський готує зустріч із Трампом на саміті НАТО

Зеленський готує зустріч із Трампом на саміті НАТО

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Дата публікації: 24 червня 2025 10:33
Саміт НАТО — можлива двостороння зустріч Зеленського і Трампа
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Jaimi Joy
Ключові моменти На саміті НАТО Зеленський може переговорити з Дональдом Трампом

Президент України Володимир Зеленський має намір провести зустріч із Дональдом Трампом у межах саміту НАТО, який відбудеться 24–25 червня. Очікується, що переговори можуть пройти вже завтра, однак точний час і формат ще перебувають на стадії погодження.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю журналісту Sky News.

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На саміті НАТО Зеленський може переговорити з Дональдом Трампом

Зеленський планує обговорити ключові питання безпекової підтримки, майбутнє військово-політичної співпраці та ролі США у гарантуванні оборони України.

Офіс Президента поки не оприлюднює деталей порядку денного, наголошуючи, що все залежить від остаточного погодження графіків обох лідерів.

Нагадаємо, у Гаазі сьогодні, 24 червня, стартував саміт НАТО. Відомо, що обговорюватимуть лідери країн. 

Своєю чергою Володимир Зеленський вчора, 23 червня, зустрівся та переговорив з прем'єром Великої Британії. 

Володимир Зеленський НАТО Дональд Трамп саміт зустріч
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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