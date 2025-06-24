Саміт НАТО — можлива двостороння зустріч Зеленського і Трампа

Зеленський готує зустріч із Трампом на саміті НАТО
Президент України Володимир Зеленський має намір провести зустріч із Дональдом Трампом у межах саміту НАТО, який відбудеться 24–25 червня. Очікується, що переговори можуть пройти вже завтра, однак точний час і формат ще перебувають на стадії погодження.
Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю журналісту Sky News.
На саміті НАТО Зеленський може переговорити з Дональдом Трампом
Зеленський планує обговорити ключові питання безпекової підтримки, майбутнє військово-політичної співпраці та ролі США у гарантуванні оборони України.
Офіс Президента поки не оприлюднює деталей порядку денного, наголошуючи, що все залежить від остаточного погодження графіків обох лідерів.
Нагадаємо, у Гаазі сьогодні, 24 червня, стартував саміт НАТО. Відомо, що обговорюватимуть лідери країн.
Своєю чергою Володимир Зеленський вчора, 23 червня, зустрівся та переговорив з прем'єром Великої Британії.
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