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Главная Новости дня Зеленский готовит встречу с Трампом на саммите НАТО

Зеленский готовит встречу с Трампом на саммите НАТО

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 10:33
Саммит НАТО — возможна двусторонняя встреча Зеленского и Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Jaimi Joy
Ключові моменти На саммите НАТО Зеленский может переговорить с Дональдом Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести встречу с Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО, который состоится 24-25 июня. Ожидается, что переговоры могут пройти уже завтра, однако точное время и формат еще находятся на стадии согласования.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью журналисту Sky News.

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На саммите НАТО Зеленский может переговорить с Дональдом Трампом

Зеленский планирует обсудить ключевые вопросы безопасности поддержки, будущее военно-политического сотрудничества и роли США в обеспечении обороны Украины.

Офис Президента пока не обнародует деталей повестки дня, подчеркивая, что все зависит от окончательного согласования графиков обоих лидеров.

Напомним, в Гааге сегодня, 24 июня, стартовал саммит НАТО. Известно, что будут обсуждать лидеры стран.

В свою очередь Владимир Зеленский вчера, 23 июня, встретился и переговорил с премьером Великобритании.

Владимир Зеленский НАТО Дональд Трамп саммит встреча
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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