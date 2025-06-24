Саммит НАТО — возможна двусторонняя встреча Зеленского и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести встречу с Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО, который состоится 24-25 июня. Ожидается, что переговоры могут пройти уже завтра, однако точное время и формат еще находятся на стадии согласования.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью журналисту Sky News.

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Зеленский планирует обсудить ключевые вопросы безопасности поддержки, будущее военно-политического сотрудничества и роли США в обеспечении обороны Украины.

Офис Президента пока не обнародует деталей повестки дня, подчеркивая, что все зависит от окончательного согласования графиков обоих лидеров.

Напомним, в Гааге сегодня, 24 июня, стартовал саммит НАТО. Известно, что будут обсуждать лидеры стран.

В свою очередь Владимир Зеленский вчера, 23 июня, встретился и переговорил с премьером Великобритании.