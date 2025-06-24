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Головна Новини дня Зеленський зустрівся зі Стармером — є гарна домовленість для ЗСУ

Зеленський зустрівся зі Стармером — є гарна домовленість для ЗСУ

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 00:06
Зеленський домовився зі Стармером про посилення ППО України
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер з українськими військовими. Фото: Скриншот
Ключові моменти Що відомо про навчання бійців у Великобританії Про що вдалось домовитись з прем'єром Британії

Президент України Володимир Зеленський відвідав Велику Британію з офіційним візитом. Там він зустрівся з прем'єром країни Кіром Стармером та українськими захисниками, що проходять навчання на території нашого союзника. 

Про це Володимир Зеленський повідомив в Telegram.

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Що відомо про навчання бійців у Великобританії

Голова української держави проінформував, що наші захисники й захисниці проходять підготовку за програмою Interflex. Завдяки підтримці Великої Британії близько 58 тисяч бійців ЗСУ пройшли навчання в межах програми.

"Програма працює вже третій рік, до неї приєдналися 13 країн. Дякую кожному й кожній, хто допомагає нашій армії ставати сильнішою", — зазначив президент України.

Президент особисто подякував бійцям за службу і висловив впевненість, що на фронті кожен та кожна з них проявить себе так само гідно, як і під час тренування.

Про що вдалось домовитись з прем'єром Британії

Окрім цього Зеленський обговорив з прем'єром Стармером розвиток оборонної співпраці між двома країнами. Це дасть змогу Україні отримувати стабільне фінансування важливих проєктів, а саме у виробництві дронів-перехоплювачів та дронів далекого радіуса дії.

"Є хороший результат сьогоднішньої зустрічі — додаткове рішення про спільне виробництво. Я думаю, що воно зміцнить обидві країни. Окрема увага — посиленню нашої ППО", — сказав голова держави.

Окрім цього Зеленський та Стармер обговорили впровадження нових санкцій проти Росії. Очільник України акцентував, що потрібно тиснути на енергетичний і банківський сектор, тіньовий флот та на компанії РФ.

Нагадаємо, під час візиту до Великої Британії Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III.  

Зазначимо, що остання зустріч Зеленського з королем Чарльзом III відбулася 2 березня в маєтку Сандрінгем у Норфолку.

Володимир Зеленський ЗСУ військова допомога Велика Британія війна в Україні Кір Стармер
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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