Зеленский договорился со Стармером об усилении ПВО Украины

Зеленский встретился со Стармером — есть хорошая договоренность
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию с официальным визитом. Там он встретился с премьером страны Киром Стармером и украинскими защитниками, проходящими учения на территории нашего союзника.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
Что известно об учениях бойцов в Великобритании
Глава украинского государства проинформировал, что наши защитники и защитницы проходят подготовку по программе Interflex. Благодаря поддержке Великобритании около 58 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение в рамках программы.
"Программа работает уже третий год, к ней присоединились 13 стран. Спасибо каждому и каждой, кто помогает нашей армии становиться сильнее", — отметил президент Украины.
Президент лично поблагодарил бойцов за службу и выразил уверенность, что на фронте каждый и каждая из них проявит себя так же достойно, как и во время тренировки.
О чем удалось договориться с премьером Великобритании
Кроме этого Зеленский обсудил с премьером Стармером развитие оборонного сотрудничества между двумя странами. Это позволит Украине получать стабильное финансирование важных проектов, а именно в производстве дронов-перехватчиков и дронов дальнего радиуса действия.
"Есть хороший результат сегодняшней встречи - дополнительное решение о совместном производстве. Я думаю, что оно укрепит обе страны. Отдельное внимание — усилению нашей ПВО", — сказал глава государства.
Кроме этого Зеленский и Стармер обсудили внедрение новых санкций против России. Глава Украины акцентировал, что нужно давить на энергетический и банковский сектор, теневой флот и на компании РФ.
Напомним, во время визита в Великобританию Владимир Зеленский встретился с королем Чарльзом III.
Отметим, что последняя встреча Зеленского с королем Чарльзом III состоялась 2 марта в поместье Сандрингем в Норфолке.
Читайте Новини.LIVE!