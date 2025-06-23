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Головна Новини дня Зеленський зустрівся з королем Чарльзом ІІІ — що відомо

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом ІІІ — що відомо

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Дата публікації: 23 червня 2025 17:04
Візит Зеленського до Британії 23 червня — Президент зустрівся з королем Чарльзом ІІІ
Президент України Володимир Зеленський та король Британії Чарльз ІІІ. Фото: Reuters
Ключові моменти Зеленський зустрівся з королем Британії

У понеділок, 23 червня, Президент України Володимир Зеленський перебуває у Великій Британії з офіційним візитом, у межах якого відбулася зустріч із королем Чарльзом III. Вони потиснули один одному руки перед камерами.

Про це повідомляє Reuters.

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Зеленський зустрівся з королем Британії

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку перед запланованими політичними зустрічами. Вони потиснули один одному руки перед камерами.

Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом
Зустріч короля Чарльза III з Зеленським. Фото: Reuters

Це вже третя зустріч Зеленського з королем у 2025 році та ще один символічний жест підтримки України з боку британського монарха та Сполученого Королівства.

Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом
Король Чарльз III проводить аудієнцію з Зеленським. Фото: Reuters

Зазначимо, що остання зустріч Зеленського з королем Чарльзом III відбулася 2 березня в маєтку Сандрінгем у Норфолку.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 23 червня прибув до Великої Британії, де має провести низку зустрічей.

Володимир Зеленський король Чарльз ІІІ Велика Британія президент візит зустріч
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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