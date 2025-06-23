Візит Зеленського до Британії 23 червня — Президент зустрівся з королем Чарльзом ІІІ

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом ІІІ — що відомо
У понеділок, 23 червня, Президент України Володимир Зеленський перебуває у Великій Британії з офіційним візитом, у межах якого відбулася зустріч із королем Чарльзом III. Вони потиснули один одному руки перед камерами.
Про це повідомляє Reuters.
Зеленський зустрівся з королем Британії
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку перед запланованими політичними зустрічами. Вони потиснули один одному руки перед камерами.
Це вже третя зустріч Зеленського з королем у 2025 році та ще один символічний жест підтримки України з боку британського монарха та Сполученого Королівства.
Зазначимо, що остання зустріч Зеленського з королем Чарльзом III відбулася 2 березня в маєтку Сандрінгем у Норфолку.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 23 червня прибув до Великої Британії, де має провести низку зустрічей.
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