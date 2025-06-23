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Головна Новини дня Зеленський прибув до Лондона — з ким зустрінеться президент

Зеленський прибув до Лондона — з ким зустрінеться президент

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Дата публікації: 23 червня 2025 12:58
Візит Зеленського до Лондона — з ким зустрінеться президент
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Ключові моменти З ким зустрінеться Зеленський у Великій Британії

Президент України Володимир Зеленський 23 червня прибув до Великої Британії, де має провести низку зустрічей. Головна мета його візиту — поглиблення оборонної співпраці.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров у коментарі Новини.LIVE. 

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З ким зустрінеться Зеленський у Великій Британії

Никифоров розповів, що у Британії Володимир Зеленський зустрінеться з Королем Чарльзом III, премʼєр-міністром Кіром Стармером, спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом.

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Крім того, президент поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії, та представниками аналітичних центрів.  

Речник українського лідера зазначив, що Зеленський вже прибув до Лондона і головна мета його візиту — поглиблення оборонної співпраці.

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Нагадаємо, 22 червня Зеленський обговорив з главою Міноборони Норвегії виробництво зброї. Це відбулось під час першого візиту норвезького політика до Києва. 

Також ми писали, що українська дипломатія упродовж місяця повинна посилити тиск на РФ. Зокрема, глава держави поставив завдання максимально підвищити вартість війни для Москви.

Володимир Зеленський переговори Лондон Велика Британія візит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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