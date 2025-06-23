Візит Зеленського до Лондона — з ким зустрінеться президент

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 23 червня прибув до Великої Британії, де має провести низку зустрічей. Головна мета його візиту — поглиблення оборонної співпраці.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров у коментарі Новини.LIVE.

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Никифоров розповів, що у Британії Володимир Зеленський зустрінеться з Королем Чарльзом III, премʼєр-міністром Кіром Стармером, спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом.

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Крім того, президент поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії, та представниками аналітичних центрів.

Речник українського лідера зазначив, що Зеленський вже прибув до Лондона і головна мета його візиту — поглиблення оборонної співпраці.

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Нагадаємо, 22 червня Зеленський обговорив з главою Міноборони Норвегії виробництво зброї. Це відбулось під час першого візиту норвезького політика до Києва.

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