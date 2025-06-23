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Зеленский прибыл в Лондон — с кем встретится президент

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Дата публикации 23 июня 2025 12:58
Визит Зеленского в Лондон — с кем встретится президент
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Ключові моменти С кем встретится Зеленский в Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня прибыл в Великобританию, где должен провести ряд встреч. Главная цель его визита — углубление оборонного сотрудничества.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Новини.LIVE.

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С кем встретится Зеленский в Великобритании

Никифоров рассказал, что в Британии Владимир Зеленский встретится с Королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, спикерами обеих палат парламента Линдси Хойлом и лордом Джоном Макфолом.

Кроме того, президент пообщается с украинскими военными, которые проходят подготовку в Великобритании, и представителями аналитических центров.

Представитель украинского лидера отметил, что Зеленский уже прибыл в Лондон и главная цель его визита — углубление оборонного сотрудничества.

Напомним, 22 июня Зеленский обсудил с главой Минобороны Норвегии производство оружия. Это произошло во время первого визита норвежского политика в Киев.

Также мы писали, что украинская дипломатия в течение месяца должна усилить давление на РФ. В частности, глава государства поставил задачу максимально повысить стоимость войны для Москвы.

Владимир Зеленский переговоры Лондон Великобритания визит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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