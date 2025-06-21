Місяць тиску на Росію — Сибіга озвучив завдання від Зеленського

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Українська дипломатія отримала завдання протягом місяця чинити тиск на РФ. Президент України Володимир Зеленський поставив чіткі завдання щодо максимального збільшення ціни війни для агресора та обмеження здатності Росії виробляти засоби терору.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону "Єдині новини" у суботу, 21 червня.

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Сибіга підкреслив, що головним завданням є зупинити можливість Росії виробляти засоби терору. Українська дипломатія максимально активізує свої зусилля перед важливими подіями, зокрема самітами ЄС і НАТО, які відбудуться наступного тижня.

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"Наступний місяць має стати місяцем тиску на Росію. Санкційного тиску. Прийняття нових санкційних пактів — як на рівні ЄС, так і на рівні національних урядів. Якщо Путін та його поплічники зухвало відкидають мирні зусилля, відкидають перемирʼя, відкидають все — вони мають зазнати руйнівних економічних ударів. Наголошую — руйнівних", — наголосив він.

Міністр деталізував, що йдеться насамперед про зниження стелі ціни на нафту, посилення вторинних санкцій, закриття шляхів обходу обмежень та доступу Росії до компонентів для зброї.

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"Очікуємо від наших партнерів рішучості. Особливо від Сполучених Штатів Америки. Всі ці дії мають бути скоординовані. Маємо ЄС і його держави-члени, Велику Британію, США, Японію, Австралію та Нову Зеландію. Це найбільші економіки світу та країни, санкції яких найбільш дошкульні та болючі для Росії. Вони можуть мати руйнівний характер для економіки Росії", — зазначив глава МЗС.

Міністр зауважив, що російська економіка перебуває на межі рецесії, а пафосні заяви російських чиновників лише підтверджують наявність серйозних системних проблем.

"Потрібно посилювати контроль за виконанням вже введених обмежень, вводити так звані "вторинні санкції". Вони мають бути спрямовані на банківську систему, центробанк РФ, великі регіональні банки, заморожені активи. Мають бути прийняті справедливі рішення, які вже зараз дозволятимуть повною мірою їх використовувати. Говоримо про конфіскацію та використання активів для потреб відновлення та закупівлі зброї для України", — заявив міністр.

Глава МЗС підкреслив важливість запровадження санкцій проти всіх, хто сприяє Росії обходити обмеження, і запевнив, що відповідна робота вже триває. Особливу увагу він звернув на великі країни — основних імпортерів російської нафти.

"Саме кошти від експорту нафти нині є головним джерелом доходів для фінансування російської воєнної машини. Тому ми будемо спрямовувати всі зусилля на те, щоб зупинити експорт російської нафти "тіньовим флотом" до тих країн, які найбільше її купують", — зазначив дипломат.

Міністр також повідомив, що Зеленський доручив дипломатам активізувати зусилля для залучення підтримки міжнародних партнерів з метою зміцнення макрофінансової стабільності та забезпечення енергетичної безпеки України перед наступним опалювальним сезоном.

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