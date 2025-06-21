Месяц давления на Россию - Сибига озвучил задачу от Зеленского

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД

Украинская дипломатия получила задание в течение месяца оказывать давление на РФ. Президент Украины Владимир Зеленский поставил четкие задачи по максимальному увеличению цены войны для агрессора и ограничению способности России производить средства террора.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона "Єдині новини" в субботу, 21 июня.

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Сибига подчеркнул, что главной задачей является остановить возможность России производить средства террора. Украинская дипломатия максимально активизирует свои усилия перед важными событиями, в частности саммитами ЕС и НАТО, которые состоятся на следующей неделе.

"Следующий месяц должен стать месяцем давления на Россию. Санкционного давления. Принятие новых санкционных пактов — как на уровне ЕС, так и на уровне национальных правительств. Если Путин и его приспешники дерзко отвергают мирные усилия, отвергают перемирие, отвергают все — они должны подвергнуться разрушительным экономическим ударам. Подчеркиваю — разрушительным", — подчеркнул он.

Министр детализировал, что речь идет прежде всего о снижении потолка цены на нефть, усилении вторичных санкций, закрытии путей обхода ограничений и доступа России к компонентам для оружия.

"Ожидаем от наших партнеров решимости. Особенно от Соединенных Штатов Америки. Все эти действия должны быть скоординированы. Есть ЕС и его государства-члены, Великобритания, США, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Это крупнейшие экономики мира и страны, санкции которых наиболее чувствительны и болезненны для России. Они могут иметь разрушительный характер для экономики России", — отметил глава МИД.

Министр отметил, что российская экономика находится на грани рецессии, а пафосные заявления российских чиновников лишь подтверждают наличие серьезных системных проблем.

"Нужно усиливать контроль за выполнением уже введенных ограничений, вводить так называемые "вторичные санкции". Они должны быть направлены на банковскую систему, центробанк РФ, крупные региональные банки, замороженные активы. Должны быть приняты справедливые решения, которые уже сейчас будут позволять в полной мере их использовать. Говорим о конфискации и использовании активов для нужд восстановления и закупки оружия для Украины", — заявил министр.

Глава МИД подчеркнул важность введения санкций против всех, кто способствует России обходить ограничения, и заверил, что соответствующая работа уже идет. Особое внимание он обратил на крупные страны — основных импортеров российской нефти.

"Именно средства от экспорта нефти сейчас являются главным источником доходов для финансирования российской военной машины. Поэтому мы будем направлять все усилия на то, чтобы остановить экспорт российской нефти "теневым флотом" в те страны, которые больше всего ее покупают", — отметил дипломат.

Министр также сообщил, что Зеленский поручил дипломатам активизировать усилия для привлечения поддержки международных партнеров с целью укрепления макрофинансовой стабильности и обеспечения энергетической безопасности Украины перед следующим отопительным сезоном.

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