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У МЗС розкрили деталі щодо нових перемовин України та РФ

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 14:53
У МЗС відповіли, коли будуть переговори України та РФ
Переговори української та російської делегацій у Стамбулі. Фото: Міноборони України
Ключові моменти Коли відбудуться наступні перемовини України та РФ — деталі

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прокоментував наступний раунд переговорів між Україною та Росією. Він зазначив, що наразі точно невідомо, коли перемовини можуть відбутися.

Про це Кислиця сказав у коментарі Новини.LIVE у п'ятницю, 20 червня.

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Коли відбудуться наступні перемовини України та РФ — деталі

"Мені нічого невідомо (про наступний раунд переговорів з РФ, — Ред.). Я так само як і ви, читаю реляції різних російських речників про те, що Москва пропонує, або начебто готова зустрічатися в Стамбулі після 22 червня", — сказав Кислиця.

У відповідь на питання про те, як українська сторона розцінює заяву РФ про те, що російський диктатор Володимир Путін готовий говорити із Президентом України Володимиром Зеленським, Кислиця сказав:

"Наш президент говорив, що він готовий сідати й розмовляти з Путіним. Тому, така зустріч потрібна. Ніхто у РФ, жодний чиновник, не піде всупереч позиції Путіна. Ніхто не наважиться висловити альтернативну думку, тому потрібно сідати навпроти диктатора і говорити йому правду".

Раніше Сергій Кислиця прокоментував зустрічі між українською та російською делегаціями, що відбулися у Стамбулі у травні та червні 2025 року.

Нещодавно Путін заявив, що готовий зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським і назвав конкретні умови.

переговори МЗС росіяни війна в Україні мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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