В МИД ответили, когда будут переговоры Украины и РФ

Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле. Фото: Минобороны Украины

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица прокомментировал прокомментировали следующий раунд переговоров между Украиной и Россией. Он отметил, что пока точно неизвестно, когда переговоры могут состояться.

Об этом Кислица сказал в комментарии Новини.LIVE в пятницу, 20 июня.

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"Мне ничего неизвестно (о следующем раунде переговоров с РФ, — Ред.). Я так же как и вы, читаю реляции различных российских спикеров о том, что Москва предлагает, или вроде бы готова встречаться в Стамбуле после 22 июня", — сказал Кислица.

В ответ на вопрос о том, как украинская сторона расценивает заявление РФ о том, что Путин готов говорить с Зеленским, Кислица сказал:

"Наш президент говорил, что он готов садиться и разговаривать с Путиным. Поэтому, такая встреча нужна. Никто в РФ, ни один чиновник, не пойдет вопреки позиции Путина. Никто не осмелится высказать альтернативное мнение, поэтому нужно садиться напротив диктатора и говорить ему правду".

Ранее Сергей Кислица прокомментировал встречи между украинской и российской делегациями, которые состоялись в Стамбуле в мае и июне 2025 года.

Недавно Путин заявил, что готов встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал конкретные условия.