Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїМетеоАвтоСвятаТехнологіїСпортНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кислиця пояснив, чому Росія ретельно ховала меморандум у Стамбулі

Кислиця пояснив, чому Росія ретельно ховала меморандум у Стамбулі

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 12:44
У МЗС пояснили, чому Росія ховала меморандум від публіки в Стамбулі
Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Фото: УНІАН
Ключові моменти Чому зустріч української та російської делегацій в Стамбулі була непродуктивною Росія ховала меморандум від публіки, бо так "велів" сценарій

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прокоментував зустрічі між українською та російською делегаціями, що відбулися у Стамбулі у травні та червні 2025 року. За його словами, попри формальну наявність делегацій обох країн, по-справжньому це переговорами складно назвати. 

Про це Сергій Кислиця розповів в інтерв'ю для "Суспільне". 

Реклама
Читайте також:

Чому зустріч української та російської делегацій в Стамбулі була непродуктивною

Як зазначив Кислиця, під час цих зустрічей сторони лише озвучували свої позиції, не демонструючи готовності до змістовного діалогу або пошуку компромісів. Особливо це стосувалося російської сторони, яка, за словами дипломата, діяла у вкрай ультимативній формі та не була налаштована на конструктивний процес.

"Переговори, на мою думку, починаються тоді, коли сторони не просто позиціонують себе відносно тих чи інших параметрів. А коли вони готові виявляти креативність, або коли у них є мандат бути engaged — залученими — й обговорювати питання. На жаль, я можу сказати, що ми не побачили цього з російського боку", — сказав Кислиця. 

Російська сторона в досить ультимативній формі представила свою позицію — як у перший раз, так і в другий. І тому, власне, перемовин не було.

Росія ховала меморандум від публіки, бо так "велів" сценарій

Він також навів приклад із меморандумом, який російська делегація передала українській стороні безпосередньо під час засідання, попри прохання надати документ завчасно. Одразу після цього Росія сама й оприлюднила зміст меморандуму через свої ЗМІ, розпочавши інформаційну кампанію.

На думку Кислиці, це свідчить про добре сплановану маніпулятивну операцію, а не про щирі спроби вести перемовини. 

"Ми ще не встигли сісти й дати документу якісну оцінку, як і журналісти, і громадськість вказали на його ультимативний характер. Саме завдяки цьому "зливу". Це ще раз свідчить, що це все була дуже добре придумана, крок за кроком, маніпулятивна операція Російської Федерації. Нічого експромтного не буває. Російська сторона, яку ми можемо сто разів ненавидіти за її ідеологію, з точки зору професіоналізму, з точки зору підготовки й режисури перемовин дуже досвідчена. І все це були її наперед продумані кроки", — підсумував Кислиця. 

Нещодавно російський президент Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським і назвав конкретні умови

А застпуник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко розповів Новини.LIVE, що насправді Росія приховує під тезами про переговори. 

переговори МЗС Сергій Кислиця Росія Стамбул мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації