В МИД объяснили, почему Россия прятала меморандум от публики в Стамбуле

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Фото: УНИАН

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица прокомментировал встречи между украинской и российской делегациями, которые состоялись в Стамбуле в мае и июне 2025 года. По его словам, несмотря на формальное наличие делегаций обеих стран, по-настоящему это переговорами сложно назвать.

Об этом Сергей Кислица рассказал в интервью для "Суспільне".

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Как отметил Кислица, во время этих встреч стороны лишь озвучивали свои позиции, не демонстрируя готовности к содержательному диалогу или поиску компромиссов. Особенно это касалось российской стороны, которая, по словам дипломата, действовала в крайне ультимативной форме и не была настроена на конструктивный процесс.

"Переговоры, по моему мнению, начинаются тогда, когда стороны не просто позиционируют себя относительно тех или иных параметров. А когда они готовы проявлять креативность, или когда у них есть мандат быть engaged — вовлеченными — и обсуждать вопросы. К сожалению, я могу сказать, что мы не увидели этого с российской стороны", — сказал Кислица.

Российская сторона в достаточно ультимативной форме представила свою позицию — как в первый раз, так и во второй. И поэтому, собственно, переговоров не было.

Россия прятала меморандум от публики, потому что так "велел" сценарий

Он также привел пример с меморандумом, который российская делегация передала украинской стороне непосредственно во время заседания, несмотря на просьбу предоставить документ заранее. Сразу после этого Россия сама и обнародовала содержание меморандума через свои СМИ, начав информационную кампанию.

По мнению Кислицы, это свидетельствует о хорошо спланированной манипулятивной операции, а не об искренних попытках вести переговоры.

"Мы еще не успели сесть и дать документу качественную оценку, как и журналисты, и общественность указали на его ультимативный характер. Именно благодаря этому "сливу". Это еще раз свидетельствует, что это все была очень хорошо придуманная, шаг за шагом, манипулятивная операция Российской Федерации. Ничего экспромтного не бывает. Российская сторона, которую мы можем сто раз ненавидеть за ее идеологию, с точки зрения профессионализма, с точки зрения подготовки и режиссуры переговоров очень опытная. И все это были ее заранее продуманные шаги", — подытожил Кислица.

Недавно российский президент Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал конкретные условия.

А заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко рассказал Новини.LIVE, что на самом деле Россия скрывает под тезисами о переговорах.