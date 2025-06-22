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Головна Новини дня Зеленський обговорив з главою МО Норвегії виробництво зброї

Зеленський обговорив з главою МО Норвегії виробництво зброї

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Дата публікації: 22 червня 2025 15:43
Зеленський 22 червня зустрівся з міністром оборони Норвегії — що обговорили
Володимир Зеленський та Торе Оншуус Сандвік. Фото: ОП
Ключові моменти Зустріч Зеленського з міністром оборони Норвегії

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 22 червня, провів зустріч з міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком. Це його перший візит до Києва.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Зустріч Зеленського з міністром оборони Норвегії

У ході зустрічі сторони зосередилися на розвитку оборонної співпраці, зокрема на спільному виробництві, інвестиціях у виготовлення українського озброєння, а також на зміцненні систем протиповітряної оборони та бойової авіації.

За словами Зеленського, норвезькі F-16 і NASAMS — це вагома складова захисту українського неба. Він наголосив, що Україна цінує це та сподівається на додаткові системи.

"Дякую міністру оборони, прем’єр-міністру й народу Норвегії за постійну вагому військову підтримку нашої країни, яка цього року збільшена до 7 млрд доларів. Україна справді відчуває надійну руку допомоги Норвегії та цінує це", — додав глава держави.

Нагадаємо, українська дипломатія має протягом місяця посилити тиск на РФ. Зокрема, Зеленський поставив завдання максимально підвищити вартість війни для агресора.

Раніше глава держави спростував чутки про знищення систем Patriot під час останніх масованих обстрілів РФ.

Володимир Зеленський війна Міноборони зброя Норвегія Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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