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Зеленский обсудил с главой МО Норвегии производство оружия

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Дата публикации 22 июня 2025 15:43
Зеленский 22 июня встретился с министром обороны Норвегии — что обсудили
Владимир Зеленский и Торе Оншуус Сандвик. Фото: ОП
Ключові моменти Встреча Зеленского с министром обороны Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 22 июня, провел встречу с министром обороны Норвегии Торе Оншуусом Сандвиком. Это его первый визит в Киев.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского с министром обороны Норвегии

В ходе встречи стороны сосредоточились на развитии оборонного сотрудничества, в частности на совместном производстве, инвестициях в изготовление украинского вооружения, а также на укреплении систем противовоздушной обороны и боевой авиации.

По словам Зеленского, норвежские F-16 и NASAMS — это весомая составляющая защиты украинского неба. Он подчеркнул, что Украина ценит это и надеется на дополнительные системы.

"Спасибо министру обороны, премьер-министру и народу Норвегии за постоянную весомую военную поддержку нашей страны, которая в этом году увеличена до 7 млрд долларов. Украина действительно чувствует надежную руку помощи Норвегии и ценит это", — добавил глава государства.

Напомним, украинская дипломатия должна в течение месяца усилить давление на РФ. В частности, Зеленский поставил задачу максимально повысить стоимость войны для агрессора.

Ранее глава государства опроверг слухи об уничтожении систем Patriot во время последних массированных обстрелов РФ.

Владимир Зеленский война Минобороны оружие Норвегия Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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