Зеленский 22 июня встретился с министром обороны Норвегии — что обсудили

Владимир Зеленский и Торе Оншуус Сандвик. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 22 июня, провел встречу с министром обороны Норвегии Торе Оншуусом Сандвиком. Это его первый визит в Киев.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Встреча Зеленского с министром обороны Норвегии

В ходе встречи стороны сосредоточились на развитии оборонного сотрудничества, в частности на совместном производстве, инвестициях в изготовление украинского вооружения, а также на укреплении систем противовоздушной обороны и боевой авиации.

По словам Зеленского, норвежские F-16 и NASAMS — это весомая составляющая защиты украинского неба. Он подчеркнул, что Украина ценит это и надеется на дополнительные системы.

"Спасибо министру обороны, премьер-министру и народу Норвегии за постоянную весомую военную поддержку нашей страны, которая в этом году увеличена до 7 млрд долларов. Украина действительно чувствует надежную руку помощи Норвегии и ценит это", — добавил глава государства.

Напомним, украинская дипломатия должна в течение месяца усилить давление на РФ. В частности, Зеленский поставил задачу максимально повысить стоимость войны для агрессора.

Ранее глава государства опроверг слухи об уничтожении систем Patriot во время последних массированных обстрелов РФ.