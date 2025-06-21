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Зеленський спростував чутки про знищення систем Patriot

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 15:11
Зеленський прокоментував чутки про знищення ЗРК Patriot
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Ключові моменти Зеленський про чутки щодо нібито знищення Patriot

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про нібито знищення систем Patriot під час останніх масованих атак РФ. За його словами, жодна із систем не була ні знищена, ні пошкоджена.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами у суботу, 21 червня.

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Зеленський про чутки щодо нібито знищення Patriot

"Внаслідок останніх масованих ударів жодна із систем "Петріот" не була ні знищена, ні пошкоджена. Те, що було в медіа, не відповідає дійсності", — зазначив президент України.

Зокрема, він додав, що приблизно третину "Шахедів" збивають мобільні вогневі групи. Крім того, за його словами, українські військові почали використовувати перехоплювачі.

Глава держави розповів, що чотири компанії в Україні виробляють ці перехоплювачі. З чотирьох компаній дві — дуже успішно.

"Україна вже законтрактувала на цей рік, незважаючи ні на що, артилерії, дронів далекобійних і недалекобійних більше, ніж у будь-який рік цієї війни", — повідомив Зеленський.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що Patiot може збивати модернізовані ракети РФ.

Зокрема, у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю прокоментували інформацію про нібито передачу систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Володимир Зеленський ЗСУ обстріли війна в Україні Patriot
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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