Зеленський прокоментував чутки про знищення ЗРК Patriot

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про нібито знищення систем Patriot під час останніх масованих атак РФ. За його словами, жодна із систем не була ні знищена, ні пошкоджена.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами у суботу, 21 червня.

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"Внаслідок останніх масованих ударів жодна із систем "Петріот" не була ні знищена, ні пошкоджена. Те, що було в медіа, не відповідає дійсності", — зазначив президент України.

Зокрема, він додав, що приблизно третину "Шахедів" збивають мобільні вогневі групи. Крім того, за його словами, українські військові почали використовувати перехоплювачі.

Глава держави розповів, що чотири компанії в Україні виробляють ці перехоплювачі. З чотирьох компаній дві — дуже успішно.

"Україна вже законтрактувала на цей рік, незважаючи ні на що, артилерії, дронів далекобійних і недалекобійних більше, ніж у будь-який рік цієї війни", — повідомив Зеленський.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що Patiot може збивати модернізовані ракети РФ.

Зокрема, у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю прокоментували інформацію про нібито передачу систем протиповітряної оборони Patriot для України.