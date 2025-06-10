Patriot від Ізраїлю для України -- у МЗС відреагували на інформацію

Системи ППО Patriot. Фото: US Army

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю прокоментували інформацію про нібито передачу систем протиповітряної оборони Patriot для України. Там спростували це.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ Ізраїлю на запит Ynet у вівторок, 10 червня.

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У МЗС Ізраїлю зазначили, що ці заяви не відповідають дійсності.

"Ізраїль не передавав Україні системи Patriot", — повідомили в ізраїльському відомстві.

Крім того, за інформацією ЗМІ, Росія вимагала від Ізраїлю пояснення щодо заяви про передачу систем ППО для України.

Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що його держава передавала Україні Patriot.

Раніше неофіційний акаунт ізраїльської розвідки Моссад висловився про спецоперацію СБУ "Павутина" на території Росії.