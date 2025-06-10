Patriot від Ізраїлю для України -- у МЗС відреагували на інформацію

У МЗС Ізраїлю пояснили, чи справді передавали Україні Patriot
У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю прокоментували інформацію про нібито передачу систем протиповітряної оборони Patriot для України. Там спростували це.
Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ Ізраїлю на запит Ynet у вівторок, 10 червня.
Patriot для України від Ізраїлю
У МЗС Ізраїлю зазначили, що ці заяви не відповідають дійсності.
"Ізраїль не передавав Україні системи Patriot", — повідомили в ізраїльському відомстві.
Крім того, за інформацією ЗМІ, Росія вимагала від Ізраїлю пояснення щодо заяви про передачу систем ППО для України.
Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що його держава передавала Україні Patriot.
Раніше неофіційний акаунт ізраїльської розвідки Моссад висловився про спецоперацію СБУ "Павутина" на території Росії.
Читайте Новини.LIVE!