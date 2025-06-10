Patriot от Израиля для Украины — в МИД отреагировали на информацию

В МИД Израиля объяснили, правда ли передавали Украине Patriot
В Министерстве иностранных дел Израиля прокомментировали информацию о якобы передаче систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Там опровергли это.
Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Израиля на запрос Ynet во вторник, 10 июня.
Patriot для Украины от Израиля
В МИД Израиля отметили, что эти заявления не соответствуют действительности.
"Израиль не передавал Украине системы Patriot", — сообщили в израильском ведомстве.
Кроме того, по информации СМИ, Россия потребовала от Израиля объяснения относительно заявления о передаче систем ПВО для Украины.
Напомним, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что его государство передавало Украине Patriot.
Ранее неофициальный аккаунт израильской разведки Моссад высказался о спецоперации СБУ "Паутина" на территории России.
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