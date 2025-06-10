Patriot от Израиля для Украины — в МИД отреагировали на информацию

Системы ПВО Patriot. Фото: US Army

В Министерстве иностранных дел Израиля прокомментировали информацию о якобы передаче систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Там опровергли это.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Израиля на запрос Ynet во вторник, 10 июня.

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В МИД Израиля отметили, что эти заявления не соответствуют действительности.

"Израиль не передавал Украине системы Patriot", — сообщили в израильском ведомстве.

Кроме того, по информации СМИ, Россия потребовала от Израиля объяснения относительно заявления о передаче систем ПВО для Украины.

Напомним, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что его государство передавало Украине Patriot.

Ранее неофициальный аккаунт израильской разведки Моссад высказался о спецоперации СБУ "Паутина" на территории России.