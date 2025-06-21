Зеленский прокомментировал слухи об уничтожении ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о якобы уничтожении систем Patriot во время последних массированных атак РФ. По его словам, ни одна из систем не была ни уничтожена, ни повреждена.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в субботу, 21 июня.

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"В результате последних массированных ударов ни одна из систем "Пэтриот" не была ни уничтожена, ни повреждена. То, что было в медиа, не соответствует действительности", — отметил президент Украины.

В частности, он добавил, что примерно треть "Шахедов" сбивают мобильные огневые группы. Кроме того, по его словам, украинские военные начали использовать перехватчики.

Глава государства рассказал, что четыре компании в Украине производят эти перехватчики. Из четырех компаний две — очень успешно.

"Украина уже законтрактовала на этот год, несмотря ни на что, артиллерии, дронов дальнобойных и недалекобойных больше, чем в любой год этой войны", — сообщил Зеленский.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что Patiot может сбивать модернизированные ракеты РФ.

В частности, в Министерстве иностранных дел Израиля прокомментировали информацию о якобы передаче систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.