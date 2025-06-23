Визит Зеленского в Британию 23 июня - Президент встретился с королем Чарльзом III

Президент Украины Владимир Зеленский и король Великобритании Чарльз ІІІ. Фото: Reuters

В понедельник, 23 июня, Президент Украины Владимир Зеленский находится в Великобритании с официальным визитом, в рамках которого состоялась встреча с королем Чарльзом III. Они пожали друг другу руки перед камерами.

Об этом сообщает Reuters.

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Зеленский встретился с королем Чарльзом III в Виндзорском замке перед запланированными политическими встречами. Они пожали друг другу руки перед камерами.

Встреча короля Чарльза III с Зеленским. Фото: Reuters

Это уже третья встреча Зеленского с королем в 2025 году и еще один символический жест поддержки Украины со стороны британского монарха и Соединенного Королевства.

Король Чарльз III проводит аудиенцию с Зеленским. Фото: Reuters

Отметим, что последняя встреча Зеленского с королем Чарльзом III состоялась 2 марта в поместье Сандрингем в Норфолке.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня прибыл в Великобританию, где должен провести ряд встреч.