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Зеленский встретился с королем Чарльзом III — что известно

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Дата публикации 23 июня 2025 17:04
Визит Зеленского в Британию 23 июня - Президент встретился с королем Чарльзом III
Президент Украины Владимир Зеленский и король Великобритании Чарльз ІІІ. Фото: Reuters
Ключові моменти Зеленский встретился с королем Великобритании

В понедельник, 23 июня, Президент Украины Владимир Зеленский находится в Великобритании с официальным визитом, в рамках которого состоялась встреча с королем Чарльзом III. Они пожали друг другу руки перед камерами.

Об этом сообщает Reuters.

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Зеленский встретился с королем Великобритании

Зеленский встретился с королем Чарльзом III в Виндзорском замке перед запланированными политическими встречами. Они пожали друг другу руки перед камерами.

Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом
Встреча короля Чарльза III с Зеленским. Фото: Reuters

Это уже третья встреча Зеленского с королем в 2025 году и еще один символический жест поддержки Украины со стороны британского монарха и Соединенного Королевства.

Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом
Король Чарльз III проводит аудиенцию с Зеленским. Фото: Reuters

Отметим, что последняя встреча Зеленского с королем Чарльзом III состоялась 2 марта в поместье Сандрингем в Норфолке.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня прибыл в Великобританию, где должен провести ряд встреч.

Владимир Зеленский король Чарльз ІІІ Великобритания президент визит встреча
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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