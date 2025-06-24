Стало известно, встретится ли Трамп с Зеленским

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп ответил, встретится ли с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО. Так, по его словам, эта встреча может состояться.

Об этом информирует Le Monde.

Реклама

Читайте также:

Трамп о возможной встрече с Зеленским

Так, глава Белого Дома Дональд Трамп подтвердил возможность встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге.

Президент США объявил на борту Air Force One, направляясь в Гаагу, что он "вероятно" встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО.

"Я ему скажу: "Как ты?". Он в сложной ситуации, он вообще не должен был там быть", — сказал Трамп.

Заметим, что лидер США должен прибыть в Гаагу во вторник вечером, 24 июня.

Ранее мы информировали, что Зеленский намерен провести встречу с Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО, который состоится 24-25 июня.

Напомним, в Гааге сегодня, 24 июня, стартовал саммит НАТО — что будут обсуждать лидеры стран.