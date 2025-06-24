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Главная Новости дня Трамп ответил, встретится ли с Зеленским на саммите НАТО

Трамп ответил, встретится ли с Зеленским на саммите НАТО

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 16:54
Стало известно, встретится ли Трамп с Зеленским
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ключові моменти Трамп о возможной встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп ответил, встретится ли с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО. Так, по его словам, эта встреча может состояться.

Об этом информирует Le Monde.

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Трамп о возможной встрече с Зеленским

Так, глава Белого Дома Дональд Трамп подтвердил возможность встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге.

Президент США объявил на борту Air Force One, направляясь в Гаагу, что он "вероятно" встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО.

"Я ему скажу: "Как ты?". Он в сложной ситуации, он вообще не должен был там быть", — сказал Трамп.

Заметим, что лидер США должен прибыть в Гаагу во вторник вечером, 24 июня.

Ранее мы информировали, что Зеленский намерен провести встречу с Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО, который состоится 24-25 июня.

Напомним, в Гааге сегодня, 24 июня, стартовал саммит НАТО — что будут обсуждать лидеры стран.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп саммит встреча
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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