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Головна Новини дня Зеленський поділився підсумками зустрічей на саміті НАТО

Зеленський поділився підсумками зустрічей на саміті НАТО

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 17:17
Зеленський розкрив деталі участі у саміті НАТО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Ключові моменти Зеленський про перші підсумки саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський підсумував результати зустрічей на саміті НАТО. Він зазначив, що Україна розраховує, що в підсумковій декларації саміту будуть сигнали щодо подальшої підтримки українців у боротьбі проти агресії РФ.

Про це глава держави написав у Telegram у вівторок, 24 червня.

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Зеленський про перші підсумки саміту НАТО

"Дякую за зустріч і запрошення на саміт Північноатлантичного альянсу, Марку Рютте. Це чіткий сигнал, що Україна серед пріоритетів порядку денного НАТО", — зазначив Зеленський.

Крім того, він додав, що сторони скоординували кроки в межах саміту й обговорили спільні очікування від його результатів. За його словами, Україна розраховує, що в підсумковій декларації саміту будуть сигнали щодо подальшої підтримки українців у боротьбі проти російської агресії.

"Росія продовжує удари проти наших людей. І саме тому пріоритетним питанням зараз для нас є посилення ППО та підтримка розвитку вітчизняного оборонного виробництва з боку країн Альянсу. Дякую за запевнення в подальшій підтримці", — зауважив лідер України.

Зокрема, Зеленський заявив, що Путін планує нові військові операції на території НАТО.

Також глава держави закликав союзників зберегти єдність у наданні допомоги Україні.

Володимир Зеленський НАТО військова допомога саміт війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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