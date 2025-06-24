Зеленський розкрив деталі участі у саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський підсумував результати зустрічей на саміті НАТО. Він зазначив, що Україна розраховує, що в підсумковій декларації саміту будуть сигнали щодо подальшої підтримки українців у боротьбі проти агресії РФ.

Про це глава держави написав у Telegram у вівторок, 24 червня.

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"Дякую за зустріч і запрошення на саміт Північноатлантичного альянсу, Марку Рютте. Це чіткий сигнал, що Україна серед пріоритетів порядку денного НАТО", — зазначив Зеленський.

Крім того, він додав, що сторони скоординували кроки в межах саміту й обговорили спільні очікування від його результатів. За його словами, Україна розраховує, що в підсумковій декларації саміту будуть сигнали щодо подальшої підтримки українців у боротьбі проти російської агресії.

"Росія продовжує удари проти наших людей. І саме тому пріоритетним питанням зараз для нас є посилення ППО та підтримка розвитку вітчизняного оборонного виробництва з боку країн Альянсу. Дякую за запевнення в подальшій підтримці", — зауважив лідер України.

Зокрема, Зеленський заявив, що Путін планує нові військові операції на території НАТО.

Також глава держави закликав союзників зберегти єдність у наданні допомоги Україні.