Зеленський заявив про нові військові операції РФ

Зеленський заявив, що Путін планує нові військові операції
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін планує новій військові операції на території НАТО. Він зазначив, що українська розвідка підтверджує цю інформацію.
Про це глава держави сказав у вівторок, 24 червня, під час виступу на саміті НАТО, інформує з місця події кореспондентка Новини.LIVE.
Зеленський про наміри РФ щодо нових військових операцій
"Росія планує нові військові операції на території НАТО: наша розвідка це підтверджує", — сказав Зеленський.
Водночас він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін відкидає всі мирні пропозиції, включно з тими, які надходять від Сполучених Штатів: "Кремлівський диктатор думає лише про війну".
"Путін думає лише про війну — це факт. Можливо, він пов'язує своє політичне виживання з його здатністю продовжувати вбивства. То чим довше він вбиває, тим довше він буде жити", — зауважив лідер України.
Раніше Зеленський говорив про те, що Росія готує нові військові операції на території Європи.
Зокрема, нещодавно Зеленський заявив, що Америка й Росія не мають перспектив для тривалих союзницьких відносин.
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