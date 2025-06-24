Зеленський заявив про нові військові операції РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін планує новій військові операції на території НАТО. Він зазначив, що українська розвідка підтверджує цю інформацію.

Про це глава держави сказав у вівторок, 24 червня, під час виступу на саміті НАТО, інформує з місця події кореспондентка Новини.LIVE.

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"Росія планує нові військові операції на території НАТО: наша розвідка це підтверджує", — сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін відкидає всі мирні пропозиції, включно з тими, які надходять від Сполучених Штатів: "Кремлівський диктатор думає лише про війну".

"Путін думає лише про війну — це факт. Можливо, він пов'язує своє політичне виживання з його здатністю продовжувати вбивства. То чим довше він вбиває, тим довше він буде жити", — зауважив лідер України.

Раніше Зеленський говорив про те, що Росія готує нові військові операції на території Європи.

Зокрема, нещодавно Зеленський заявив, що Америка й Росія не мають перспектив для тривалих союзницьких відносин.