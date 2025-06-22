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Головна Новини дня Зеленський заявив, що РФ готує військові операції в Європі

Зеленський заявив, що РФ готує військові операції в Європі

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 16:58
Росія готує нові військові операції на території Європи, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН
Ключові моменти Зеленський про доповідь Буданова

Росія готує нові військові операції на території Європи. Україна проінформує партнерів щодо фактів, які здобула розвідка.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Facebook в неділю, 22 червня.

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Зеленський про доповідь Буданова

Зеленський заявив, що заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова щодо ситуації в Росії та у російському оборонному комплексі.

"Бачимо основні больові точки держави-агресора й будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресій", — йдеться у повідомленні.

Зеленський та Буданов
Зеленський слухає доповідь Буданова. Фото: ОП

Президент також наголосив, що українська розвідка фіксує інтелектуальний регрес російського керівництва та має докази, що Москва готує нові військові операції на території Європи.

"Фіксуємо також і дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі, що підтверджує правильність нашого курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску", — додав глава держави.

Український лідер наголосив, що зараз готуються деякі рішення щодо захисту.

"Будемо інформувати партнерів щодо фактів, які здобула наша розвідка. Готуємо спільні рішення на захист разом, зокрема, з Британією та Євросоюзом", — підсумував Зеленський.

Доповідь Буданова
Повідомлення Зеленського у Facebook

Раніше ми писали, що ГУР викрило схеми незаконної перевалки російської нафти у відкритому морі поблизу Греції та Кіпру.

Також ми повідомляли, що Росія намагається наростити свою присутність на африканському континенті.

Володимир Зеленський розвідка Європа Кирило Буданов ГУР Росія
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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