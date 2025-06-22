Росія готує нові військові операції на території Європи, — Зеленський

Зеленський заявив, що РФ готує військові операції в Європі
Росія готує нові військові операції на території Європи. Україна проінформує партнерів щодо фактів, які здобула розвідка.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Facebook в неділю, 22 червня.
Зеленський про доповідь Буданова
Зеленський заявив, що заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова щодо ситуації в Росії та у російському оборонному комплексі.
"Бачимо основні больові точки держави-агресора й будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресій", — йдеться у повідомленні.
Президент також наголосив, що українська розвідка фіксує інтелектуальний регрес російського керівництва та має докази, що Москва готує нові військові операції на території Європи.
"Фіксуємо також і дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі, що підтверджує правильність нашого курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску", — додав глава держави.
Український лідер наголосив, що зараз готуються деякі рішення щодо захисту.
"Будемо інформувати партнерів щодо фактів, які здобула наша розвідка. Готуємо спільні рішення на захист разом, зокрема, з Британією та Євросоюзом", — підсумував Зеленський.
Раніше ми писали, що ГУР викрило схеми незаконної перевалки російської нафти у відкритому морі поблизу Греції та Кіпру.
Також ми повідомляли, що Росія намагається наростити свою присутність на африканському континенті.
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