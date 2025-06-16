ГУР викрив незаконну перевалку російської нафти біля Греції

Росіський танкер типу "Афрамакс". Фото ілюстративне: росЗМІ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України викрило схеми незаконної перевалки російської нафти у відкритому морі поблизу Греції та Кіпру. Як зазначається на платформі War&Sanctions, йдеться про танкер типу "Афрамакс" із номером ІМО 9247443, який із липня 2024 року здійснює перевантаження нафти між суднами у міжнародних водах без західного страхування.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

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В ГУР зауважили, що такі дії порушують міжнародне законодавство і становлять серйозну екологічну загрозу. Крім того, так Росія може приховувати джерело походження нафти, ухилятись від санкцій і забезпечувати її постачання до третіх країн.

Перелік танкерів. Фото: скриншот

На сайті опубліковані докази того, що Росія використовує судно ІМО 9247443 як плавучу перевалочну базу для транспортування підсанкційної нафти.

Цей танкер є лише частиною більш масштабної логістичної мережі, куди ще входить 159 суден, більшість з яких входять до складу "тіньового флоту".

Цей флот здійснює транспортування сировини у треті країни, забезпечуючи росії надходження валютних коштів для фінансування агресії проти України.

На порталі War&Sanctions також оприлюднено список з 55 капітанів, які керують цими суднами, та загальну базу з 577 танкерів, що пов’язані з перевезенням російської нафти в обхід обмежень. Сумарний дедвейт цих суден перевищує 63 мільйони тонн, що дозволяє здійснювати масштабні операції з експорту енергоресурсів.

Перелік танкерів. Фото: скриншот

Росія використовує третину з доходів на війну проти України

За оцінками експертів, у 2025 році до третини доходів бюджету Росії, згенерованих від продажу нафти й газу, буде спрямовано на забезпечення війни проти України. Таким чином, економічна діяльність "тіньового флоту" напряму впливає на здатність агресора продовжувати бойові дії.

Окрім того, Росія використовує ці судна для розвідувальних й диверсійних дій. Деякі з них уже були помічені в Балтійському морі під час стеження за об'єктами військово-морської інфраструктури та підводними комунікаціями країн-членів НАТО.

""Тіньовий флот" активно використовує високоризикові практики в морській логістиці, включаючи вимкнення автоматичних систем ідентифікації, спуфінг навігаційних даних, перевалку нафти в нічний час без освітлення, використання прапорів зручних юрисдикцій, а також реєстрацію підставних компаній. Ці дії створюють серйозні загрози для екологічної безпеки, особливо з огляду на технічний стан старих суден "тіньового флоту" та відсутність страхування. Вони можуть призвести до масштабних аварій і екологічних катастроф поблизу берегів країн Європейського Союзу", — зауважили в ГУР.

ГУР закликає до санкцій проти Росії

ГУР наполягає на необхідності посилення санкційного тиску. Там вважають, що слід занизити граничну ціну на російську нафту та нафтопродукти, а також заборонити імпортувати продукцію, яка була виготовлена з російської сировини.

Крім того, там закликали заборонити проводити STS-операції у територіальних водах ЄС та країн G7 та посилити контроль за страховим покриттям суден, що здійснюють транспортування нафти. Додатково в пакет санкцій має увійти повна заборона імпорту російського СПГ і трубопровідного палива.

Нагадаємо, на початку червня ГУР оприлюднило розслідування про склад російського дрона V2U. Виявилось, він майже повністю складається з іноземних компонентів.

Також у травні Британія оголосила про намір ввести санкції проти 100 російських танкерів, які перевозять нафту.