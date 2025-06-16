Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow Росія незаконно перевалює нафту біля Греції — ГУР розкрило схеми arrow

Росія незаконно перевалює нафту біля Греції — ГУР розкрило схеми

16 червня 2025 11:08
Анастасія Постоєнко - Редактор
ГУР викрив незаконну перевалку російської нафти біля Греції
Росіський танкер типу "Афрамакс". Фото ілюстративне: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Головне управління розвідки Міністерства оборони України викрило схеми незаконної перевалки російської нафти у відкритому морі поблизу Греції та Кіпру. Як зазначається на платформі War&Sanctions, йдеться про танкер типу "Афрамакс" із номером ІМО 9247443, який із липня 2024 року здійснює перевантаження нафти між суднами у міжнародних водах без західного страхування.

Про це повідомила пресслужба ГУР

Реклама
Читайте також:

Росія таємно здійснює перевалку нафти біля Греції 

В ГУР зауважили, що такі дії порушують міжнародне законодавство і становлять серйозну екологічну загрозу. Крім того, так Росія може приховувати джерело походження нафти, ухилятись від санкцій і забезпечувати її постачання до третіх країн.

null
Перелік танкерів. Фото: скриншот

На сайті опубліковані докази того, що Росія використовує судно ІМО 9247443 як плавучу перевалочну базу для транспортування підсанкційної нафти.

Цей танкер є лише частиною більш масштабної логістичної мережі, куди ще входить 159 суден, більшість з яких входять до складу "тіньового флоту".

Цей флот здійснює транспортування сировини у треті країни, забезпечуючи росії надходження валютних коштів для фінансування агресії проти України.

На порталі War&Sanctions також оприлюднено список з 55 капітанів, які керують цими суднами, та загальну базу з 577 танкерів, що пов’язані з перевезенням російської нафти в обхід обмежень. Сумарний дедвейт цих суден перевищує 63 мільйони тонн, що дозволяє здійснювати масштабні операції з експорту енергоресурсів.

null
Перелік танкерів. Фото: скриншот

Росія використовує третину з доходів на війну проти України

За оцінками експертів, у 2025 році до третини доходів бюджету Росії, згенерованих від продажу нафти й газу, буде спрямовано на забезпечення війни проти України. Таким чином, економічна діяльність "тіньового флоту" напряму впливає на здатність агресора продовжувати бойові дії.

Окрім того, Росія використовує ці судна для розвідувальних й диверсійних дій.  Деякі з них уже були помічені в Балтійському морі під час стеження за об'єктами військово-морської інфраструктури та підводними комунікаціями країн-членів НАТО.

""Тіньовий флот" активно використовує високоризикові практики в морській логістиці, включаючи вимкнення автоматичних систем ідентифікації, спуфінг навігаційних даних, перевалку нафти в нічний час без освітлення, використання прапорів зручних юрисдикцій, а також реєстрацію підставних компаній. Ці дії створюють серйозні загрози для екологічної безпеки, особливо з огляду на технічний стан старих суден "тіньового флоту" та відсутність страхування. Вони можуть призвести до масштабних аварій і екологічних катастроф поблизу берегів країн Європейського Союзу", — зауважили в ГУР. 

ГУР закликає до санкцій проти Росії 

ГУР наполягає на необхідності посилення санкційного тиску. Там вважають, що слід занизити граничну ціну на російську нафту та нафтопродукти, а також заборонити імпортувати продукцію, яка була виготовлена з російської сировини.

Крім того, там закликали заборонити проводити STS-операції у територіальних водах ЄС та країн G7 та посилити контроль за страховим покриттям суден, що здійснюють транспортування нафти. Додатково в пакет санкцій має увійти повна заборона імпорту російського СПГ і трубопровідного палива.

Нагадаємо, на початку червня ГУР оприлюднило розслідування про склад російського дрона V2U. Виявилось, він майже повністю складається з іноземних компонентів. 

Також у травні Британія оголосила про намір ввести санкції проти 100 російських танкерів, які перевозять нафту. 

санкції проти Росії Греція нафта ГУР Росія танкер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації