ГУР разоблачил незаконную перевалку российской нефти возле Греции

Российский танкер типа "Афрамакс". Фото иллюстративное: росСМИ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины разоблачило схемы незаконной перевалки российской нефти в открытом море вблизи Греции и Кипра. Как отмечается на платформе War&Sanctions, речь идет о танкере типа "Афрамакс" с номером ИМО 9247443, который с июля 2024 года осуществляет перегрузку нефти между судами в международных водах без западного страхования.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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В ГУР отметили, что такие действия нарушают международное законодательство и представляют серьезную экологическую угрозу. Кроме того, так Россия может скрывать источник происхождения нефти, уклоняться от санкций и обеспечивать ее поставки в третьи страны.

Перечень танкеров. Фото: скриншот

На сайте опубликованы доказательства того, что Россия использует судно ИМО 9247443 как плавучую перевалочную базу для транспортировки подсанкционной нефти.

Этот танкер является лишь частью более масштабной логистической сети, куда еще входит 159 судов, большинство из которых входят в состав "теневого флота".

Этот флот осуществляет транспортировку сырья в третьи страны, обеспечивая России поступление валютных средств для финансирования агрессии против Украины.

На портале War&Sanctions также обнародован список из 55 капитанов, управляющих этими судами, и общую базу из 577 танкеров, связанных с перевозкой российской нефти в обход ограничений. Суммарный дедвейт этих судов превышает 63 миллиона тонн, что позволяет осуществлять масштабные операции по экспорту энергоресурсов.

Перечень танкеров. Фото: скриншот

Россия использует треть из доходов на войну против Украины

По оценкам экспертов, в 2025 году до трети доходов бюджета России, сгенерированных от продажи нефти и газа, будет направлено на обеспечение войны против Украины. Таким образом, экономическая деятельность "теневого флота" напрямую влияет на способность агрессора продолжать боевые действия.

Кроме того, Россия использует эти суда для разведывательных и диверсионных действий. Некоторые из них уже были замечены в Балтийском море во время слежки за объектами военно-морской инфраструктуры и подводными коммуникациями стран-членов НАТО.

""Теневой флот" активно использует высокорисковые практики в морской логистике, включая отключение автоматических систем идентификации, спуфинг навигационных данных, перевалку нефти в ночное время без освещения, использование флагов удобных юрисдикций, а также регистрацию подставных компаний. Эти действия создают серьезные угрозы для экологической безопасности, особенно учитывая техническое состояние старых судов "теневого флота" и отсутствие страхования. Они могут привести к масштабным авариям и экологическим катастрофам вблизи берегов стран Европейского Союза", — отметили в ГУР.

ГУР призывает к санкциям против России

ГУР настаивает на необходимости усиления санкционного давления. Там считают, что следует занизить предельную цену на российскую нефть и нефтепродукты, а также запретить импортировать продукцию, которая была изготовлена из российского сырья.

Кроме того, там призвали запретить проводить STS-операции в территориальных водах ЕС и стран G7 и усилить контроль за страховым покрытием судов, осуществляющих транспортировку нефти. Дополнительно в пакет санкций должен войти полный запрет импорта российского СПГ и трубопроводного топлива.

Напомним, в начале июня ГУР обнародовало расследование о составе российского дрона V2U. Оказалось, он почти полностью состоит из иностранных компонентов.

Также в мае Великобритания объявила о намерении ввести санкции против 100 российских танкеров, которые перевозят нефть.