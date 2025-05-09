Британія оголосить 9 травня санкції проти 100 нафтових танкерів із тіньового флоту Росії

Російський танкер Eventin на буксирі. Фото: Центральне командування Німеччини з надзвичайних ситуацій на морі

Велика Британія запровадить санкції проти 100 нафтових танкерів. Мова йде про ті, які є частиною тіньового флоту суден і допомагають Росії перевозити нафту.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Що буде і коли

Як пише видання, нові санкції можуть збільшити кількість суден, позначених країною, до 75%, оскільки Британія прагне покарати Москву за вторгнення в Україну. У заяві уряду сказано, що заходи, спрямовані на судна, які з початку 2024 року перевезли вантажів на суму понад 24 млрд доларів, будуть оголошены пізніше в п'ятницю.

"Сьогодні уряд запровадить санкції щодо 100 нафтових танкерів, які становлять основну частину тіньового флоту Путіна і з початку 2024 року перевезли вантажі на суму понад 24 млрд доларів", — йдеться на сайті уряду.

Bloomberg зазначає, що Росія зібрала тіньовий флот, щоб продовжувати транспортування своєї нафти на тлі триваючої війни в Україні. Однак зростають побоювання з приводу безпеки цих суден і ризику пошкодження ними критичної інфраструктури, такої як підводні кабелі.

Велика Британія заявляє, що завдяки новим заходам у неї буде найбільше санкціонованих суден із тіньового флоту порівняно з іншими країнами. До п'ятничного оголошення вона країна вже ввела санкції проти 133 танкерів, пов'язаних з Росією. Деякі з яких також були внесені до санкційних списків іншими країнами.

Водночас, із 41 судна, що перебувають під санкціями тільки Великої Британії, 39 продовжують перевозити російські вантажі, згідно з даними відстеження суден.

Нагадаємо, на початку січні 2025 року російський танкер втратив керування в Балтійському морі. Його зупинили німецькі рятувальні служби. Танкер перевозив близько 99 тисяч метричних тонн нафти з Росії.

Також наприкінці січня стало відомо, що Росія використовує танкери, які не призначені для перевезення нафти.