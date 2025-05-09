Британия объявит 9 мая санкции против 100 нефтяных танкеров из теневого флота России

Российский танкер Eventin на буксире. Фото: Центральное командование Германии по чрезвычайным ситуациям на море

Великобритания введет санкции против 100 нефтяных танкеров. Речь идет о тех, которые являются частью теневого флота судов и помогают России перевозить нефть.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Что будет и когда

Как пишет издание, новые санкции могут увеличить количество судов, обозначенных страной, до 75%, поскольку Британия стремится наказать Москву за вторжение в Украину. В заявлении правительства сказано, что меры, направленные на суда, которые с начала 2024 года перевезли грузов на сумму более 24 млрд долларов, будут объявлены позже в пятницу.

"Сегодня правительство введет санкции в отношении 100 нефтяных танкеров, которые составляют основную часть теневого флота Путина и с начала 2024 года перевезли грузы на сумму более 24 млрд долларов", — говорится на сайте правительства.

Bloomberg отмечает, что Россия собрала теневой флот, чтобы продолжать транспортировку своей нефти на фоне продолжающейся войны в Украине. Однако растут опасения по поводу безопасности этих судов и риска повреждения ими критической инфраструктуры, такой как подводные кабели.

Великобритания заявляет, что благодаря новым мерам у нее будет больше всего санкционированных судов из теневого флота по сравнению с другими странами. До пятничного объявления она страна уже ввела санкции против 133 танкеров, связанных с Россией. Некоторые из которых также были внесены в санкционные списки другими странами.

В то же время, из 41 судна, находящихся под санкциями только Великобритании, 39 продолжают перевозить российские грузы, согласно данным отслеживания судов.

Напомним, в начале январе 2025 года российский танкер потерял управление в Балтийском море. Его остановили немецкие спасательные службы. Танкер перевозил около 99 тысяч метрических тонн нефти из России.

Также в конце января стало известно, что Россия использует танкеры, которые не предназначены для перевозки нефти.