Российский танкер Eventin остановлен в Балтийском море

Российский танкер Eventin на буксире. Фото: Центральное командование Германии по чрезвычайным ситуациям на море

В Балтийском море возле острова Рюген немецкие спасательные службы остановили дрейф танкера Eventin, перевозившего около 99 000 метрических тонн нефти из России. Известно, что данное судно курсировало под флагом Панамы, в Египет и потеряло возможность маневрировать утром 10 января.

Об этом сообщает Reuters.

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В СМИ сообщили, что буксир удерживает танкер на месте, а к району тем временем инцидента направляются дополнительные суда. Центральное командование по чрезвычайным ситуациям на море Германии (CCME) сообщило, что экипаж, состоящий из 24 человек, в эвакуации не нуждался.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула угрозы, которые создает российский флот: "Россия ставит под угрозу нашу европейскую безопасность не только своей незаконной агрессивной войной против Украины, но и оборванными кабелями... дезинформационными кампаниями, GPS-помехами и, конечно же, старыми нефтяными танкерами".

Напомним, недавно Китай запретил вход в свои порты подсанкционным танкерам.

Таже экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко назвал сумму, которую Россия зарабатывает ежемесячно на "теневом флоте".

Недавно в Балтийском море тоже произошел инцидент с участием российского танкера. В частности, судно Eagle S повредило несколько кабелей.

Тем временем продолжается ликвидация от аварии двух нефтяных танкеров, которые выбросили в Черное море несколько тонн нефтепродуктов. Россия скрывает реальные масштабы аварии, а тем временем экосистема моря серьезно пострадала.