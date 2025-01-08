Санкції проти РФ — Китай закрив доступ санкційним нафтовим танкерам до портів

Танкер РФ. Фото: росЗМІ

Ключові порти на східному узбережжі Китаю, які контролюються компанією Shandong Port Group, заборонили вхід нафтовим танкерам, що перебувають під санкціями США. Ці порти є критично важливими терміналами для імпорту нафти, зокрема санкційної.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трейдерів у середу, 8 січня.

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Shandong Port Group, яка керує основними портами Циндао, Жичжао та Яньтай, опублікувала повідомлення про заборону для суден із чорного списку США.

Це рішення прийняте після того, як Міністерство оборони США внесло до чорного списку провідну китайську судноплавну компанію COSCO та низку інших організацій через підозри у зв’язках із військовою діяльністю.

Санкції проти "тіньового флоту"

На додаток до дій Китаю США та Євросоюз продовжують запроваджувати нові санкції проти так званого "тіньового флоту", який використовується для обходу обмежень на торгівлю російською нафтою.

ЄС у рамках 15-го пакета санкцій (затвердженого 16 грудня) ввів обмеження щодо 52 додаткових суден, що підозрюються у підтримці енергетичного сектору Росії та перевезенні військової техніки. Загалом під санкціями перебуває 79 суден.

США розглядають можливість запровадження санкцій щодо більшої кількості танкерів, які займаються перевезенням російських енергоресурсів.

Роль "тіньового флоту"

За оцінками експертів, "тіньовий флот" забезпечує майже 70% експорту російської нафти танкерами. За даними Atlantic Council, до 75% російських постачань нафти здійснюється через цей флот.

"Тіньовий флот" — це спосіб обходу санкцій для країн, яким заборонено торгувати нафтою або накладено обмеження на її ціну. Він став серйозним викликом для західних країн, які прагнуть скоротити доходи Росії від експорту нафти, зокрема шляхом запровадження цінової стелі.

Рішення Китаю може посилити напругу на ринку енергоресурсів і обмежити можливості танкерів із санкційного списку для доступу до ключових портів Азії. Також це створює додатковий тиск на Росію, яка активно використовує "тіньовий флот" для обходу західних санкцій.

Нагадаємо, нафта зросла у ціні наприкінці минулого року. Це почалося після того, як активність заводів у Китаї, найбільшому імпортері нафти у світі, збільшилася третій місяць поспіль.

Також ми писали, що суд у Гельсінкі заарештував нафтовий танкер російського тіньового флоту Eagle S. Його підозрюють у пошкодженні кабелю електропередач Estlink 2 між Фінляндією та Естонією.