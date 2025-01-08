Санкции против РФ — Китай закрыл доступ санкционным нефтяным танкерам к портам

Танкер РФ. Фото: росСМИ

Ключевые порты на восточном побережье Китая, которые контролируются компанией Shandong Port Group, запретили вход нефтяным танкерам, находящимся под санкциями США. Эти порты являются критически важными терминалами для импорта нефти, в том числе санкционной.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров в среду, 8 января.

Читайте также:

Что известно о решении Китая

Shandong Port Group, которая управляет основными портами Циндао, Жичжао и Яньтай, опубликовала сообщение о запрете для судов из черного списка США.

Это решение принято после того, как Министерство обороны США внесло в черный список ведущую китайскую судоходную компанию COSCO и ряд других организаций из-за подозрений в связях с военной деятельностью.

Санкции против "теневого флота"

В дополнение к действиям Китая, США и Евросоюз продолжают вводить новые санкции против так называемого "теневого флота", который используется для обхода ограничений на торговлю российской нефтью.

ЕС в рамках 15-го пакета санкций (утвержденного 16 декабря) ввел ограничения в отношении 52 дополнительных судов, подозреваемых в поддержке энергетического сектора России и перевозке военной техники. Всего под санкциями находится 79 судов.

США рассматривают возможность введения санкций в отношении большего количества танкеров, которые занимаются перевозкой российских энергоресурсов.

Роль "теневого флота"

По оценкам экспертов, "теневой флот" обеспечивает почти 70% экспорта российской нефти танкерами. По данным Atlantic Council, до 75% российских поставок нефти осуществляется через этот флот.

"Теневой флот" — это способ обхода санкций для стран, которым запрещено торговать нефтью или наложены ограничения на ее цену. Он стал серьезным вызовом для западных стран, которые стремятся сократить доходы России от экспорта нефти, в частности путем введения ценового потолка.

Решение Китая может усилить напряжение на рынке энергоресурсов и ограничить возможности танкеров из санкционного списка для доступа к ключевым портам Азии. Также это создает дополнительное давление на Россию, которая активно использует "теневой флот" для обхода западных санкций.

Напомним, нефть возросла в цене в конце прошлого года. Это началось после того, как активность заводов в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, увеличилась третий месяц подряд.

Также мы писали, что суд в Хельсинки арестовал нефтяной танкер российского теневого флота Eagle S. Его подозревают в повреждении кабеля электропередач Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.