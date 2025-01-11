Російський танкер Eventin зупинено у Балтійському морі

Російський танкер Eventin на буксирі. Фото: Центральне командування Німеччини з надзвичайних ситуацій на морі

У Балтійському морі біля острова Рюген німецькі рятувальні служби зупинили дрейф танкера Eventin, що перевозив близько 99 000 метричних тонн нафти з Росії. Відомо, що дане судно курсувало під прапором Панами, до Єгипту та втратило можливість маневрувати вранці 10 січня.

Про це повідомляє Reuters.

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У ЗМІ повідомили, що буксир утримує танкер на місці, а до району тим часом інциденту прямують додаткові судна. Центральне командування з надзвичайних ситуацій на морі Німеччини (CCME) повідомило, що екіпаж, який складається з 24 осіб, евакуації не потребував.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила на загрозах, які створює російський флот: "Росія ставить під загрозу нашу європейську безпеку не лише своєю незаконною агресивною війною проти України, але й обірваними кабелями... дезінформаційними кампаніями, GPS-перешкодами і, звичайно ж, старими нафтовими танкерами".

Нагадаємо, нещодавно Китай заборонив вхід до своїх портів підсанкційним танкерам.

Також ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко назвав суму, яку Росія заробляє щомісячно на "тіньовому флоту".

Нещодавно у Балтійському морі теж стався інцидент за участі російського танкера. Зокрема, судно Eagle S пошкодило кілька кабелів.

Тим часом триває ліквідація від аварії двох нафтових танкерів, які викинули в Чорне море кілька тонн нафтопродуктів. Росія приховує реальні масштаби аварії, а тим часом екосистема моря серйозно постраждала.