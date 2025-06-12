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Росія формує лояльну до Кремля африканську еліту — ГУР

12 червня 2025 09:40
Євтушенко Аліна - редактор
Росія намагається наростити свою присутність в Африці
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

Росія намагається наростити свою присутність на африканському континенті. Для цього Кремль використовує освітні й молодіжні програми як інструмент довгострокового впливу.

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України з посиланням на слова представника української розвідки Андрія Юсова.

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За даними української розвідки, один із ключових напрямів Кремля — створення умов для формування лояльної до Москви "африканської еліти".

З цією метою Росія послідовно зберігає квоти у своїх вишах для громадян африканських країн за кошти держбюджету. Основні напрями підготовки — сільське господарство, інженерія, педагогіка та медицина.

Крім того, у провідних університетах Африки планують відкриття курсів російської мови та програм підвищення кваліфікації для викладачів. У перспективі — синхронізація освітніх програм до стандартів РФ.

За задумом Кремля, це дозволить закріпити довгострокову присутність російських наративів у системі освіти країн континенту. 

Окрему увагу в Росії приділяють роботі з молоддю через спортивні ініціативи.

"Африканська освіта й спорт дедалі активніше використовуються державою-агресором як інструменти гібридного впливу з прицілом на формування нового покоління політичних і управлінських еліт, лояльних до Кремля", — зазначив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

РФ нарощує присутність в Африці
Скриншот повідомлення ГУР МОУ/Facebook

Раніше ми інформували, що Росія заманює молодих африканок на виробництво дронів для нападу на Україну.

Також ми повідомляли, що у Торецьку Донецької області українські воїни взяли в полон африканського найманця.

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