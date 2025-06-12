Росія намагається наростити свою присутність в Африці

Росія формує лояльну до Кремля африканську еліту — ГУР
Росія намагається наростити свою присутність на африканському континенті. Для цього Кремль використовує освітні й молодіжні програми як інструмент довгострокового впливу.
Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України з посиланням на слова представника української розвідки Андрія Юсова.
Росія нарощує свою присутність в Африці — деталі
За даними української розвідки, один із ключових напрямів Кремля — створення умов для формування лояльної до Москви "африканської еліти".
З цією метою Росія послідовно зберігає квоти у своїх вишах для громадян африканських країн за кошти держбюджету. Основні напрями підготовки — сільське господарство, інженерія, педагогіка та медицина.
Крім того, у провідних університетах Африки планують відкриття курсів російської мови та програм підвищення кваліфікації для викладачів. У перспективі — синхронізація освітніх програм до стандартів РФ.
За задумом Кремля, це дозволить закріпити довгострокову присутність російських наративів у системі освіти країн континенту.
Окрему увагу в Росії приділяють роботі з молоддю через спортивні ініціативи.
"Африканська освіта й спорт дедалі активніше використовуються державою-агресором як інструменти гібридного впливу з прицілом на формування нового покоління політичних і управлінських еліт, лояльних до Кремля", — зазначив представник ГУР МО України Андрій Юсов.
Раніше ми інформували, що Росія заманює молодих африканок на виробництво дронів для нападу на Україну.
Також ми повідомляли, що у Торецьку Донецької області українські воїни взяли в полон африканського найманця.
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