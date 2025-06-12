Россия пытается нарастить свое присутствие в Африке

Россия формирует лояльную к Кремлю африканскую элиту — ГУР
Россия пытается нарастить свое присутствие на африканском континенте. Для этого Кремль использует образовательные и молодежные программы как инструмент долгосрочного влияния.
Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины со ссылкой на слова представителя украинской разведки Андрея Юсова.
Россия наращивает свое присутствие в Африке — детали
По данным украинской разведки, одно из ключевых направлений Кремля — создание условий для формирования лояльной к Москве "африканской элиты".
С этой целью Россия последовательно сохраняет квоты в своих вузах для граждан африканских стран за средства госбюджета. Основные направления подготовки — сельское хозяйство, инженерия, педагогика и медицина.
Кроме того, в ведущих университетах Африки планируют открытие курсов русского языка и программ повышения квалификации для преподавателей. В перспективе — синхронизация образовательных программ со стандартами РФ.
По замыслу Кремля, это позволит закрепить долгосрочное присутствие российских нарративов в системе образования стран континента.
Отдельное внимание в России уделяют работе с молодежью через спортивные инициативы.
"Африканское образование и спорт все активнее используются государством-агрессором как инструменты гибридного влияния с прицелом на формирование нового поколения политических и управленческих элит, лояльных к Кремлю", — отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
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