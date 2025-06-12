Россия пытается нарастить свое присутствие в Африке

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия пытается нарастить свое присутствие на африканском континенте. Для этого Кремль использует образовательные и молодежные программы как инструмент долгосрочного влияния.

Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины со ссылкой на слова представителя украинской разведки Андрея Юсова.

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По данным украинской разведки, одно из ключевых направлений Кремля — создание условий для формирования лояльной к Москве "африканской элиты".

С этой целью Россия последовательно сохраняет квоты в своих вузах для граждан африканских стран за средства госбюджета. Основные направления подготовки — сельское хозяйство, инженерия, педагогика и медицина.

Кроме того, в ведущих университетах Африки планируют открытие курсов русского языка и программ повышения квалификации для преподавателей. В перспективе — синхронизация образовательных программ со стандартами РФ.

По замыслу Кремля, это позволит закрепить долгосрочное присутствие российских нарративов в системе образования стран континента.

Отдельное внимание в России уделяют работе с молодежью через спортивные инициативы.

"Африканское образование и спорт все активнее используются государством-агрессором как инструменты гибридного влияния с прицелом на формирование нового поколения политических и управленческих элит, лояльных к Кремлю", — отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Скриншот сообщения ГУР МОУ/Facebook

Ранее мы информировали, что Россия заманивает молодых африканок на производство дронов для нападения на Украину.

Также мы сообщали, что в Торецке Донецкой области украинские воины взяли в плен африканского наемника.