Россия готовит новые военные операции на территории Европы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Россия готовит новые военные операции на территории Европы. Украина проинформирует партнеров по фактам, которые получила разведка.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook в воскресенье, 22 июня.

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Зеленский о докладе Буданова

Зеленский заявил, что заслушал доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова о ситуации в России и в российском оборонном комплексе.

"Видим основные болевые точки государства-агрессора и будем наносить соответствующие удары ради защиты нашего государства и людей, а также ради существенного снижения российского потенциала агрессий", — говорится в сообщении.

Зеленский слушает доклад Буданова. Фото: ОП

Президент также отметил, что украинская разведка фиксирует интеллектуальный регресс российского руководства и имеет доказательства, что Москва готовит новые военные операции на территории Европы.

"Фиксируем также и очень ощутимые убытки, которые наносят санкции российской экономической системе, что подтверждает правильность нашего курса на принуждение России к окончанию войны через усиление санкционного и другого давления", — добавил глава государства.

Украинский лидер подчеркнул, что сейчас готовятся некоторые решения по защите.

"Будем информировать партнеров по фактам, которые получила наша разведка. Готовим совместные решения в защиту вместе, в частности, с Британией и Евросоюзом", — подытожил Зеленский.

Сообщение Зеленского в Facebook

Ранее мы писали, что ГУР разоблачило схемы незаконной перевалки российской нефти в открытом море вблизи Греции и Кипра.

Также мы сообщали, что Россия пытается нарастить свое присутствие на африканском континенте.