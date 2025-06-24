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Главная Новости дня Зеленский заявил, что Путин планирует новые военные операции

Зеленский заявил, что Путин планирует новые военные операции

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 16:04
Зеленский заявил о новых военных операциях РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Кадр из видео
Ключові моменти Зеленский о намерениях РФ касательно новых военных операций

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин планирует новой военные операции на территории НАТО. Он отметил, что украинская разведка подтверждает эту информацию.

Об этом глава государства сказал во вторник, 24 июня, во время выступления на саммите НАТО, информирует с места события корреспондентка Новини.LIVE.

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Зеленский о намерениях РФ касательно новых военных операций

"Россия планирует новые военные операции на территории НАТО: наша разведка это подтверждает", — сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин отвергает все мирные предложения, включая те, которые поступают от Соединенных Штатов: "Кремлевский диктатор думает только о войне".

"Путин думает только о войне — это факт. Возможно, он связывает свое политическое выживание с его способностью продолжать убийства. И чем дольше он убивает, тем дольше он будет жить", — отметил лидер Украины.

Ранее Зеленский говорил о том, что Россия готовит новые военные операции на территории Европы.

В частности, недавно Зеленский заявил, что Америка и Россия не имеют перспектив для длительных союзнических отношений.

Владимир Зеленский владимир путин НАТО война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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