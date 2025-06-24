Зеленський заявив що США і Росія не можуть бути союзниками

Зеленський пояснив, чому дружба між Росією і США неможлива
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати й Росія не мають перспектив для тривалих союзницьких відносин. На його думку, ці дві країни здатні співпрацювати лише у межах тимчасових інтересів, але не як справжні союзники.
Про це глава держави висловився в інтерв’ю телеканалу Sky News.
Зеленський вважає, що дружба між США та Росією неможлива
"США та Росія ніколи не будуть друзями. Вони можуть бути лише партнерами на короткий строк", — підкреслив глава української держави.
Зеленський також акцентував на ціннісній різниці між країнами. Президент наголосив, що саме прагнення до свободи та демократичні принципи поєднують українське суспільство з американським, тоді як Росія, за його словами, дотримується протилежного курсу.
"Я вірю, що американці та росіяни мають різні цінності. А українці — нація, яка любить свободу, в нас спільні цінності з американцями", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомляв про те, що має намір зустрітися з президентом США на саміті НАТО.
Вчора, 23 червня, Зеленський зустрівся та поспілкувався з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.
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