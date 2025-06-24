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Головна Новини дня Зеленський пояснив, чому дружба між Росією і США неможлива

Зеленський пояснив, чому дружба між Росією і США неможлива

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 10:59
Зеленський заявив що США і Росія не можуть бути союзниками
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Ключові моменти Зеленський вважає, що дружба між США та Росією неможлива

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати й Росія не мають перспектив для тривалих союзницьких відносин. На його думку, ці дві країни здатні співпрацювати лише у межах тимчасових інтересів, але не як справжні союзники.

Про це глава держави висловився в інтерв’ю телеканалу Sky News.

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Зеленський вважає, що дружба між США та Росією неможлива

"США та Росія ніколи не будуть друзями. Вони можуть бути лише партнерами на короткий строк", — підкреслив глава української держави.

Зеленський також акцентував на ціннісній різниці між країнами. Президент наголосив, що саме прагнення до свободи та демократичні принципи поєднують українське суспільство з американським, тоді як Росія, за його словами, дотримується протилежного курсу.

"Я вірю, що американці та росіяни мають різні цінності. А українці — нація, яка любить свободу, в нас спільні цінності з американцями", — сказав Зеленський. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомляв про те, що має намір зустрітися з президентом США на саміті НАТО.

Вчора, 23 червня, Зеленський зустрівся та поспілкувався з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Володимир Зеленський США Україна політики Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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