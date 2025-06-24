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Главная Новости дня Зеленский объяснил, почему дружба между Россией и США невозможна

Зеленский объяснил, почему дружба между Россией и США невозможна

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 10:59
Зеленский заявил, что США и Россия не могут быть союзниками
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Ключові моменти Зеленский считает, что дружба между США и Россией невозможна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты и Россия не имеют перспектив для длительных союзнических отношений. По его мнению, эти две страны способны сотрудничать только в рамках временных интересов, но не как настоящие союзники.

Об этом глава государства высказался в интервью телеканалу Sky News.

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Зеленский считает, что дружба между США и Россией невозможна

"США и Россия никогда не будут друзьями. Они могут быть только партнерами на короткий срок", — подчеркнул глава украинского государства.

Зеленский также акцентировал внимание на ценностной разнице между странами. Президент подчеркнул, что именно стремление к свободе и демократические принципы объединяют украинское общество с американским, тогда как Россия, по его словам, придерживается противоположного курса.

"Я верю, что американцы и россияне имеют разные ценности. А украинцы — нация, которая любит свободу, у нас общие ценности с американцами", — сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский сообщал о том, что намерен встретиться с президентом США на саммите НАТО.

Вчера, 23 июня, Зеленский встретился и пообщался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Владимир Зеленский США Украина политики Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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