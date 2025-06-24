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Головна Новини дня Зеленський закликав союзників зберегти єдність у допомозі Україні

Зеленський закликав союзників зберегти єдність у допомозі Україні

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 14:52
Зеленський закликав союзників зберегти єдність у допомозі Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Ключові моменти Зеленський нагадав про ключові потреби ЗСУ для союзників

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність партнерам за запрошення взяти участь у майбутньому саміті НАТО. Він назвав це свідченням "міцної дружби і твердої підтримки".

Про це український лідер повідомив на Громадському форумі НАТО у вівторок, 24 червня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зеленський нагадав про ключові потреби ЗСУ для союзників

Глава держави відзначив особливу важливість прямих контактів із генеральним секретарем Альянсу, які тривають ще з часу його прем’єрства. За його словами, це дозволяє зберігати постійний діалог та узгоджувати подальші кроки.

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"Я радий, що у нас такі відносини", — додав Президент.

Зеленський також згадав про рішення, ухвалені на саміті НАТО у Вашингтоні минулого року, і закликав союзників дотримуватись обраного стратегічного курсу.

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Окремо Президент підкреслив потребу України в подальшому зміцненні системи протиповітряної оборони, розвитку спільного виробництва озброєння та розширенні військової допомоги.

"Нам все ще потрібні ППО, і ми маємо підтримку партнерів у цьому напрямку і дуже розраховуємо на продовження", — додав український лідер.

За словами Зеленського, ці кроки є ключовими для гарантування безпеки України.

Нагадаємо, що генсек НАТО Марк Рютте на Громадському форумі повідомив, що президент США Дональд Трамп допоміг зрушити питання припинення війни в Україні з мертвої точки, розпочавши діалог із російським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, Рютте додав, що Україна на "незворотному шляху" до НАТО. Він та інші союзники пообіцяли Україні понад 35 млрд євро допомоги. 

Володимир Зеленський НАТО військова допомога Україна саміт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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