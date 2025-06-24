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Зеленский призвал союзников сохранить единство в помощи Украине

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Дата публикации 24 июня 2025 14:52
Зеленский призвал союзников сохранить единство в помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Ключові моменти Зеленский напомнил союзникам о ключевых потребностях ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность партнерам за приглашение принять участие в предстоящем саммите НАТО. Он назвал это свидетельством "крепкой дружбы и твердой поддержки".

Об этом украинский лидер сообщил на Общественном форуме НАТО во вторник, 24 июня, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Зеленский напомнил союзникам о ключевых потребностях ВСУ

Глава государства отметил особую важность прямых контактов с генеральным секретарем Альянса, которые продолжаются еще со времени его премьерства. По его словам, это позволяет сохранять постоянный диалог и согласовывать дальнейшие шаги.

"Я рад, что у нас такие отношения", — добавил Президент.

Зеленский также вспомнил о решениях, принятых на саммите НАТО в Вашингтоне в прошлом году, и призвал союзников придерживаться выбранного стратегического курса.

Отдельно Президент подчеркнул потребность Украины в дальнейшем укреплении системы противовоздушной обороны, развитии совместного производства вооружения и расширении военной помощи.

"Нам все еще нужны ПВО, и мы имеем поддержку партнеров в этом направлении и очень рассчитываем на продолжение", — добавил украинский лидер.

По словам Зеленского, эти шаги являются ключевыми для обеспечения безопасности Украины.

Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте на Общественном форуме сообщил, что президент США Дональд Трамп помог сдвинуть вопрос прекращения войны в Украине с мертвой точки, начав диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, Рютте добавил, что Украина на "необратимом пути" в НАТО. Он и другие союзники пообещали Украине более 35 млрд евро помощи.

Владимир Зеленский НАТО военная помощь Украина саммит
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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