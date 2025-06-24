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Головна Новини дня Шлях незворотній — Рютте відповів, чи буде Україна в НАТО

Шлях незворотній — Рютте відповів, чи буде Україна в НАТО

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Дата публікації: 24 червня 2025 14:39
Чи буде Україна членом НАТО — Рютте пообіцяв нову допомогу
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman
Ключові моменти Чи стане Україна членом НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна на "незворотному шляху" до Альянсу. Він та інші союзники пообіцяли Україні понад 35 млрд євро допомоги. 

Про це він сказав під час пресконференції у Гаазі, передає кореспондент Новини.LIVE. 

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Чи стане Україна членом НАТО

Рютте заявив, що перед важливим самітом прозвучала чітка позиція: союзники підтримують Україну не лише словами, а й фінансами.

Крім того, він зауважив, що попереду ключові рішення щодо України та її руху до НАТО. Як наголосили представники Альянсу, країни-союзниці зараз будують "міст до членства" і продовжують курс, визначений на саміті у Вашингтоні.

Нагадаємо, 24 червня у Гаазі стартує саміт НАТО. Головні теми цьогорічної зустрічі — зміцнення системи стримування й оборони Альянсу, розширення оборонних інвестицій та довгострокова підтримка України. 

Президент України Володимир Вже прибув у Гаагу та провів тет-а-тет зустріч з прем'єром Нідерландів

НАТО військова допомога Україна Марк Рютте війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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