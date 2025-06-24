Чи буде Україна членом НАТО — Рютте пообіцяв нову допомогу

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна на "незворотному шляху" до Альянсу. Він та інші союзники пообіцяли Україні понад 35 млрд євро допомоги.

Про це він сказав під час пресконференції у Гаазі, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Рютте заявив, що перед важливим самітом прозвучала чітка позиція: союзники підтримують Україну не лише словами, а й фінансами.

Крім того, він зауважив, що попереду ключові рішення щодо України та її руху до НАТО. Як наголосили представники Альянсу, країни-союзниці зараз будують "міст до членства" і продовжують курс, визначений на саміті у Вашингтоні.

Нагадаємо, 24 червня у Гаазі стартує саміт НАТО. Головні теми цьогорічної зустрічі — зміцнення системи стримування й оборони Альянсу, розширення оборонних інвестицій та довгострокова підтримка України.

Президент України Володимир Вже прибув у Гаагу та провів тет-а-тет зустріч з прем'єром Нідерландів.