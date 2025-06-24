Будет ли Украина членом НАТО — Рютте пообещал новую помощь

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина на "необратимом пути" в Альянс. Он и другие союзники пообещали Украине более 35 млрд евро помощи.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Гааге, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Рютте заявил, что перед важным саммитом прозвучала четкая позиция: союзники поддерживают Украину не только словами, но и финансами.

Кроме того, он отметил, что впереди ключевые решения по Украине и ее движению в НАТО. Как отметили представители Альянса, страны-союзники сейчас строят "мост к членству" и продолжают курс, определенный на саммите в Вашингтоне.

Напомним, 24 июня в Гааге стартует саммит НАТО. Главные темы нынешней встречи — укрепление системы сдерживания и обороны Альянса, расширение оборонных инвестиций и долгосрочная поддержка Украины.

Президент Украины Владимир Уже прибыл в Гаагу и провел тет-а-тет встречу с премьером Нидерландов.