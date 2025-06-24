Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путь необратим — Рютте ответил, будет ли Украина в НАТО

Путь необратим — Рютте ответил, будет ли Украина в НАТО

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 14:39
Будет ли Украина членом НАТО — Рютте пообещал новую помощь
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman
Ключові моменти Станет ли Украина членом НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина на "необратимом пути" в Альянс. Он и другие союзники пообещали Украине более 35 млрд евро помощи.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Гааге, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Станет ли Украина членом НАТО

Рютте заявил, что перед важным саммитом прозвучала четкая позиция: союзники поддерживают Украину не только словами, но и финансами.

Кроме того, он отметил, что впереди ключевые решения по Украине и ее движению в НАТО. Как отметили представители Альянса, страны-союзники сейчас строят "мост к членству" и продолжают курс, определенный на саммите в Вашингтоне.

Напомним, 24 июня в Гааге стартует саммит НАТО. Главные темы нынешней встречи — укрепление системы сдерживания и обороны Альянса, расширение оборонных инвестиций и долгосрочная поддержка Украины.

Президент Украины Владимир Уже прибыл в Гаагу и провел тет-а-тет встречу с премьером Нидерландов.

НАТО военная помощь Украина Марк Рютте война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации