Будет ли Украина членом НАТО — Рютте пообещал новую помощь

Путь необратим — Рютте ответил, будет ли Украина в НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина на "необратимом пути" в Альянс. Он и другие союзники пообещали Украине более 35 млрд евро помощи.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Гааге, передает корреспондент Новини.LIVE.
Станет ли Украина членом НАТО
Рютте заявил, что перед важным саммитом прозвучала четкая позиция: союзники поддерживают Украину не только словами, но и финансами.
Кроме того, он отметил, что впереди ключевые решения по Украине и ее движению в НАТО. Как отметили представители Альянса, страны-союзники сейчас строят "мост к членству" и продолжают курс, определенный на саммите в Вашингтоне.
Напомним, 24 июня в Гааге стартует саммит НАТО. Главные темы нынешней встречи — укрепление системы сдерживания и обороны Альянса, расширение оборонных инвестиций и долгосрочная поддержка Украины.
Президент Украины Владимир Уже прибыл в Гаагу и провел тет-а-тет встречу с премьером Нидерландов.
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