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Зеленский поделился итогами встреч на саммите НАТО

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Дата публикации 24 июня 2025 17:17
Зеленский раскрыл детали участия в саммите НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Ключові моменти Зеленский о первых итогах саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил результаты встреч на саммите НАТО. Он отметил, что Украина рассчитывает, что в итоговой декларации саммита будут сигналы относительно дальнейшей поддержки украинцев в борьбе против агрессии РФ.

Об этом глава государства написал в Telegram во вторник, 24 июня.

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Зеленский о первых итогах саммита НАТО

"Спасибо за встречу и приглашение на саммит Североатлантического альянса, Марку Рютте. Это четкий сигнал, что Украина среди приоритетов повестки дня НАТО", — отметил Зеленский.

Кроме того, он добавил, что стороны скоординировали шаги в рамках саммита и обсудили общие ожидания от его результатов. По его словам, Украина рассчитывает, что в итоговой декларации саммита будут сигналы о дальнейшей поддержке украинцев в борьбе против российской агрессии.

"Россия продолжает удары против наших людей. И именно поэтому приоритетным вопросом сейчас для нас является усиление ПВО и поддержка развития отечественного оборонного производства со стороны стран Альянса. Спасибо за заверения в дальнейшей поддержке", — отметил лидер Украины.

В частности, Зеленский заявил, что Путин планирует новые военные операции на территории НАТО.

Также глава государства призвал союзников сохранить единство в оказании помощи Украине.

Владимир Зеленский НАТО военная помощь саммит война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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