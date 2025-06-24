Зеленский призвал ограничить цену на нефть РФ - что известно

Выступление Владимира Зеленского. Фото: Офис Президента

Во вторник, 24 июня, Президент Украины Владимир Зеленский выразил четкую позицию относительно необходимости жестких мер для прекращения войны с Россией. По его словам, баррель российской нефти должен стоить не более 30 долларов.

Об этом украинский лидер заявил во время своего обращения к Сенату и Палате представителей парламента Нидерландов.

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По словам Президента, такой уровень цен не просто остановит агрессию, но и сделает невозможными любые будущие военные операции Москвы.

Владимир Зеленский очертил два главных направления давления на Россию. Первый — максимальная изоляция страны-агрессора на международной арене. Второе — усиленная оборонная поддержка Украины.

Украинский лидер подчеркнул важность принятия 18-го пакета санкций, которые должны быть настоящими, болезненными и направленными на ограничение ресурсов Кремля для ведения войны.

"Нам нужен 18-й пакет. Нам нужны настоящие и болезненные санкции против России. [...] Что действительно ограничит их способность вести войну — это установление потолка в 30 долларов за баррель", — заявил Зеленский, подчеркнув, что такая мера остановит не только текущую агрессию, но и сделает невозможным любые будущие военные операции России.

Президент также призвал Европу продемонстрировать солидарность с Украиной, подтвердив, что страна не останется одна в противостоянии с агрессором.

Напомним, что сегодня, 24 июня, во время проведения саммита НАТО в Гааге Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Кроме того, ожидается, что в рамках саммита НАТО Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. По предварительным данным, переговоры могут состояться уже 25 июня в первой половине дня.