Зустріч Зеленського з Трампом — коли очікувати

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, зустрінеться із Президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. Зустріч лідерів може відбутися вже завтра, 25 червня, в обідній час.

Про це повідомила з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зустріч Зеленського з Трампом — що відомо

Стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з очільником Білого дому Дональдом Трампом у середу, 25 червня, в обідній час.

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець повідомила, що відразу після прибуття Трампа до Гааги розпочнеться офіційна вечеря в резиденції Нідерландського короля.

Також відомо, що Зеленський уже зустрівся із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Розмова лідерів тривала близько 40 хвилин, вони говорили практично віч-на-віч.

Зауважимо, що Єрмак та Рубіо сьогодні обговорили підготовку до зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Раніше Дональд Трамп підтвердив можливість зустрічі із лідером України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Гаазі.