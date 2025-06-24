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Стало відомо, коли Зеленський може зустрітися з Трампом

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Дата публікації: 24 червня 2025 21:50
Зустріч Зеленського з Трампом — коли очікувати
Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ключові моменти Зустріч Зеленського з Трампом — що відомо

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, зустрінеться із Президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. Зустріч лідерів може відбутися вже завтра, 25 червня, в обідній час.

Про це повідомила з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зустріч Зеленського з Трампом — що відомо

Стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з очільником Білого дому Дональдом Трампом у середу, 25 червня, в обідній час.

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець повідомила, що відразу після прибуття Трампа до Гааги розпочнеться офіційна вечеря в резиденції Нідерландського короля.

Також відомо, що Зеленський уже зустрівся із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Розмова лідерів тривала близько 40 хвилин, вони говорили практично віч-на-віч.

Зауважимо, що Єрмак та Рубіо сьогодні обговорили підготовку до зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Раніше Дональд Трамп підтвердив можливість зустрічі із лідером України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Гаазі.

Володимир Зеленський НАТО переговори Дональд Трамп саміт
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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