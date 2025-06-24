Встреча Зеленского с Трампом - когда ожидать

Стало известно, когда Зеленский может встретиться с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, встретится с Президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО. Встреча лидеров может состояться уже завтра, 25 июня, в обеденное время.
Об этом сообщила с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Встреча Зеленского с Трампом — что известно
Стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом в среду, 25 июня, в обеденное время.
Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец сообщила, что сразу после прибытия Трампа в Гаагу начнется официальный ужин в резиденции Нидерландского короля.
Также известно, что Зеленский уже встретился с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Разговор лидеров длился около 40 минут, они говорили практически с глазу на глаз.
Заметим, что Ермак и Рубио сегодня обсудили подготовку к встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Ранее Дональд Трамп подтвердил возможность встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге.
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