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Главная Новости дня Рубио объяснил, почему Трамп пока не ужесточил санкции против РФ

Рубио объяснил, почему Трамп пока не ужесточил санкции против РФ

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Дата публикации 25 июня 2025 14:57
Санкции против России — почему Трамп до сих пор не ужесточил ограничения
Государственный секретарь США Марко Рубио и лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Ключові моменти Санкции против России Территориальные цели РФ

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки объяснил, почему лидер Дональд Трамп до сих пор не усилил санкции против России. По его словам, Штаты все еще хотят иметь пространство для переговоров по мирному соглашению о завершении войны в Украине.

Об этом сообщает Politico в среду, 25 июня.

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"Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, а именно придем и сокрушим их еще большими санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность разговаривать с ними о прекращении огня, и кто тогда с ними будет разговаривать?" — отметил Рубио.

По его словам, Трамп "будет знать правильное время и место" для новых экономических мер. Как только это произойдет, то "окно для переговоров с Россией", вероятно, будет закрыто.

Рубио сообщил, что этот вопрос не будет обсуждаться в ближайшее время. Он отметил, что сотрудничество продолжится.

"В том смысле, что если у нас будет возможность что-то изменить и привлечь их к переговорам, мы ею воспользуемся", — говорит он.

Белый дом взаимодействует с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом по его законодательной инициативе, которая предусматривает введение 500% пошлин на импорт из государств, продолжающих покупать российскую нефть, газ и другие ресурсы в случае, если РФ не вернется к диалогу.

"Мы поговорили с ними о том, как это сформулировать, как это структурировать, потому что в конце концов мы считаем, что оно должно быть достаточно гибким, чтобы президент мог ввести санкции, и мы не отменяли никаких из тех санкций, которые у нас есть", — говорит Рубио.

Территориальные цели РФ

По словам госсекретаря, переговоры зашли в тупик. Кремль считает, что сможет достичь территориальных целей, а в США с этим не согласны.

"Мы считаем, что им будет гораздо труднее этого достичь, чем они думают", — добавил он.

Напомним, 24 июня Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для остановки войны необходимо ввести жесткие ограничения, в частности, снизить цену российской нефти.

А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас ЕС работает над новым пакетом санкций против РФ.

санкции против России США санкции война Дональд Трамп Марко Рубио
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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